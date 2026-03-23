In Italië laten ze ballonnetje op over terugkeer van Lukaku naar Anderlecht deze zomer, journalist reageert

In Italië laten ze ballonnetje op over terugkeer van Lukaku naar Anderlecht deze zomer, journalist reageert
In Napolitaanse media werd dit weekend volop gespeculeerd over de toekomst van Romelu Lukaku. Hij zou zomaar deze zomer al kunnen terugkeren naar Anderlecht werd er geschreven, maar journalist Antonello Perillo noemt dat bijzonder onwaarschijnlijk.

Lukaku brak als 16-jarige door bij Anderlecht en vertrok in 2011 naar Chelsea FC Sindsdien volgden indrukwekkende periodes bij onder meer Manchester United en Inter Milan. Momenteel, op 32-jarige leeftijd, speelt hij bij Napoli. Lukaku heeft altijd gezegd dat hij ooit terug wil keren naar zijn jeugdclub.

Dit seizoen had Lukaku lang te kampen met blessureleed, waardoor hij weinig speelminuten maakte. De afgelopen wedstrijden bleef hij bij Napoli op de bank, maar afgelopen weekend was hij toch al in België. Dat had deels te maken met zijn zoontje, die actief is bij de jeugd van Anderlecht, en de komende interlands van de Rode Duivels.

Zijn aanwezigheid in België deed de geruchten over een zomertransfer naar Anderlecht opnieuw oplaaien. Perillo, journalist bij RAI, nuanceert echter: “Ik lees op verschillende plaatsen dat Lukaku aan het einde van het seizoen Napoli zou verlaten om terug te keren naar België, naar Anderlecht. Dat lijkt mij uiterst onwaarschijnlijk.”

Contract is veel te goed om nu al te vertrekken

De Italiaanse journalist wijst op het contract van Lukaku bij Napoli, dat nog loopt tot 2027 en goed is voor 7,7 miljoen euro per jaar. “Bij Anderlecht is Thorgan Hazard met 1,6 miljoen euro de best betaalde speler. Zou Lukaku echt 6 miljoen bruto laten liggen om terug te keren? Alles is mogelijk, maar het lijkt me wat ver gezocht.”

Over de villa die Lukaku aan het bouwen is in Dilbeek, naast Anderlecht, zegt Perillo: “Het feit dat hij een villa heeft gekocht op enkele kilometers van Anderlecht lijkt me totaal irrelevant. Het is normaal dat een Belg investeert in vastgoed in zijn eigen land, wellicht met de bedoeling er in de toekomst opnieuw te gaan wonen.”

Bondscoach Rudi Garcia had hem al sneller willen oproepen: "Jongen die voetbal voelt"

Bondscoach Rudi Garcia had hem al sneller willen oproepen: "Jongen die voetbal voelt"

Kalender van de play-offs gelost: dit zijn de eerste matchen en duels tussen Club en Union

Kalender van de play-offs gelost: dit zijn de eerste matchen en duels tussen Club en Union

Bondscoach Rudi Garcia wekt verbazing met uitspraak over Kevin De Bruyne

Bondscoach Rudi Garcia wekt verbazing met uitspraak over Kevin De Bruyne

Nogmaals treurnis over afschaffing play-offs volgend seizoen: "Zonde en kortzichtig"

Nogmaals treurnis over afschaffing play-offs volgend seizoen: "Zonde en kortzichtig"

Cédric Hatenboer ontkracht enkele onwaarheden over zijn periode bij Anderlecht: "Ik vond het apart"

Cédric Hatenboer ontkracht enkele onwaarheden over zijn periode bij Anderlecht: "Ik vond het apart"

Totale gekte bij Union: het wordt drummen in het Dudenpark

Totale gekte bij Union: het wordt drummen in het Dudenpark

Hans Vanaken kreeg heel slecht nieuws: hij moet forfait geven voor Rode Duivels

Hans Vanaken kreeg heel slecht nieuws: hij moet forfait geven voor Rode Duivels

Jeugdscheidsrechter geeft er na 9 matchen de brui aan na beledigingen: "Nochtans veel gewoon van bij NMBS"

Jeugdscheidsrechter geeft er na 9 matchen de brui aan na beledigingen: "Nochtans veel gewoon van bij NMBS"

Na Vanaken nog een Rode Duivel die afzegt: roept bondscoach vervangers op?

Na Vanaken nog een Rode Duivel die afzegt: roept bondscoach vervangers op?

Club Brugge-coach Ivan Leko klopt zich op de borst voor de play-offs: "Sinds mijn komst..." Reactie

Club Brugge-coach Ivan Leko klopt zich op de borst voor de play-offs: "Sinds mijn komst..."

🎥 Losse eindjes bij OHL: ex-Beerschotter en publiek even boos op Mazzu en bal in het kamp van het bestuur Reactie

🎥 Losse eindjes bij OHL: ex-Beerschotter en publiek even boos op Mazzu en bal in het kamp van het bestuur

Anderlecht, Club Brugge, STVV... "Maar wij krijgen geen aandacht, het gaat altijd over anderen"

Anderlecht, Club Brugge, STVV... "Maar wij krijgen geen aandacht, het gaat altijd over anderen"

Zeven Gent-supporters in vieze papieren: stadionverbod en werkstraf geëist na vandalisme bij Club Brugge

Zeven Gent-supporters in vieze papieren: stadionverbod en werkstraf geëist na vandalisme bij Club Brugge

Zijn die Relegation Play-offs een maat voor niets? Slechts 1 procent kans

Zijn die Relegation Play-offs een maat voor niets? Slechts 1 procent kans

Spelers Anderlecht gaan voor de spiegel staan: snoeiharde analyse komt zwaar aan

Spelers Anderlecht gaan voor de spiegel staan: snoeiharde analyse komt zwaar aan

Mysterie rond Romeo Lavia neemt enkel toe

Mysterie rond Romeo Lavia neemt enkel toe

Na grote zorgen blijft het goeie nieuws maar komen bij 1B-club: positief advies over licentie

Na grote zorgen blijft het goeie nieuws maar komen bij 1B-club: positief advies over licentie

Nicky Hayen geeft duidelijk signaal: niet enkel Lawal moet zich zorgen maken

Nicky Hayen geeft duidelijk signaal: niet enkel Lawal moet zich zorgen maken

Belgisch toptalent twijfelt over toekomst: twee contractvoorstellen geweigerd, transfer lijkt eraan te komen

Belgisch toptalent twijfelt over toekomst: twee contractvoorstellen geweigerd, transfer lijkt eraan te komen

Radja Nainggolan dan toch in juridische problemen: rechtbank zal oordelen

Radja Nainggolan dan toch in juridische problemen: rechtbank zal oordelen

Straf, straffer... SK Beveren: record gaat sneuvelen en invaller meteen uitblinker

Straf, straffer... SK Beveren: record gaat sneuvelen en invaller meteen uitblinker

38 spelers onder dreiging: deze spelers zijn geschorst voor start van de play-offs

38 spelers onder dreiging: deze spelers zijn geschorst voor start van de play-offs

Analisten unisono scherp voor KAA Gent

Analisten unisono scherp voor KAA Gent

Anderlecht afgemaakt: "Helemaal de pedalen kwijt"

Anderlecht afgemaakt: "Helemaal de pedalen kwijt"

Felice Mazzù heeft zijn mojo teruggevonden... en wil dat bewijzen tegen ex-clubs Charleroi en Genk

Felice Mazzù heeft zijn mojo teruggevonden... en wil dat bewijzen tegen ex-clubs Charleroi en Genk

"Rampzalig": ook sterkhouder Anderlecht zakt helemaal door het ijs

"Rampzalig": ook sterkhouder Anderlecht zakt helemaal door het ijs

Vandenbempt hard voor Belgische topclub: "Zij zijn dé teleurstelling van het seizoen"

Vandenbempt hard voor Belgische topclub: "Zij zijn dé teleurstelling van het seizoen"

Groot nieuws: Chelsea komt met stevige verrassing over Romeo Lavia en Rode Duivels

Groot nieuws: Chelsea komt met stevige verrassing over Romeo Lavia en Rode Duivels

🎥 Frustratie nadat Laforge Van den Bosch rood geeft: dit hebben ze er bij Antwerp over te zeggen Reactie

🎥 Frustratie nadat Laforge Van den Bosch rood geeft: dit hebben ze er bij Antwerp over te zeggen

Georges-Louis Bouchez haalt uit: "Het is nooit te laat om een stommiteit te stoppen"

Georges-Louis Bouchez haalt uit: "Het is nooit te laat om een stommiteit te stoppen"

Stijn Stijnen krijgt het op zijn heupen na "totale non-prestatie" Patro Eisden tegen Beerschot

Stijn Stijnen krijgt het op zijn heupen na "totale non-prestatie" Patro Eisden tegen Beerschot

Pro League komt met nieuws over bekendmaking kalender play-offs

Pro League komt met nieuws over bekendmaking kalender play-offs

Wat doet Zulte Waregem nu met zijn coach? Steve Colpaert spreekt over zijn ambities

Wat doet Zulte Waregem nu met zijn coach? Steve Colpaert spreekt over zijn ambities

RWDM Brussels zoekt oplossing voor dreigend faillissement: ineens is samenwerking met buurploeg aan de orde

RWDM Brussels zoekt oplossing voor dreigend faillissement: ineens is samenwerking met buurploeg aan de orde

Hoe staat iedereen ervoor en wie pakt welk Europees ticket? Bekerfinale nog van groot belang

Hoe staat iedereen ervoor en wie pakt welk Europees ticket? Bekerfinale nog van groot belang

Nathan De Cat zag Champions' Play-offs ineens verdwijnen: "Op een bepaald moment sloeg de paniek toch toe" Reactie

Nathan De Cat zag Champions' Play-offs ineens verdwijnen: "Op een bepaald moment sloeg de paniek toch toe"

Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG

