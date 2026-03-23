In Italië laten ze ballonnetje op over terugkeer van Lukaku naar Anderlecht deze zomer, journalist reageert

In Napolitaanse media werd dit weekend volop gespeculeerd over de toekomst van Romelu Lukaku. Hij zou zomaar deze zomer al kunnen terugkeren naar Anderlecht werd er geschreven, maar journalist Antonello Perillo noemt dat bijzonder onwaarschijnlijk.

Lukaku brak als 16-jarige door bij Anderlecht en vertrok in 2011 naar Chelsea FC Sindsdien volgden indrukwekkende periodes bij onder meer Manchester United en Inter Milan. Momenteel, op 32-jarige leeftijd, speelt hij bij Napoli. Lukaku heeft altijd gezegd dat hij ooit terug wil keren naar zijn jeugdclub.

Dit seizoen had Lukaku lang te kampen met blessureleed, waardoor hij weinig speelminuten maakte. De afgelopen wedstrijden bleef hij bij Napoli op de bank, maar afgelopen weekend was hij toch al in België. Dat had deels te maken met zijn zoontje, die actief is bij de jeugd van Anderlecht, en de komende interlands van de Rode Duivels.

Zijn aanwezigheid in België deed de geruchten over een zomertransfer naar Anderlecht opnieuw oplaaien. Perillo, journalist bij RAI, nuanceert echter: “Ik lees op verschillende plaatsen dat Lukaku aan het einde van het seizoen Napoli zou verlaten om terug te keren naar België, naar Anderlecht. Dat lijkt mij uiterst onwaarschijnlijk.”

Contract is veel te goed om nu al te vertrekken

De Italiaanse journalist wijst op het contract van Lukaku bij Napoli, dat nog loopt tot 2027 en goed is voor 7,7 miljoen euro per jaar. “Bij Anderlecht is Thorgan Hazard met 1,6 miljoen euro de best betaalde speler. Zou Lukaku echt 6 miljoen bruto laten liggen om terug te keren? Alles is mogelijk, maar het lijkt me wat ver gezocht.”

Over de villa die Lukaku aan het bouwen is in Dilbeek, naast Anderlecht, zegt Perillo: “Het feit dat hij een villa heeft gekocht op enkele kilometers van Anderlecht lijkt me totaal irrelevant. Het is normaal dat een Belg investeert in vastgoed in zijn eigen land, wellicht met de bedoeling er in de toekomst opnieuw te gaan wonen.”



