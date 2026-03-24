Wanneer zal Anderlecht een nieuw sportief directeur hebben? CEO Kenneth Bornauw geeft het antwoord

Bij RSC Anderlecht is de zoektocht naar een nieuwe sportief directeur nog altijd volop aan de gang. Nochtans had die er idealiter al moeten zijn, maar volgens CEO Kenneth Bornauw is er geen reden tot paniek.

Bornauw benadrukt dat de club intussen niet stilzit. “Er is een sportieve cel die bezig is met de uitbouw van de club. Onze scouting werkt gewoon verder en ook contractonderhandelingen lopen door”, legt hij uit. Toch blijft de nood aan een nieuwe sportief directeur duidelijk aanwezig.

De CEO maakt ook duidelijk dat Anderlecht zich niet laat opjagen. “Er is geen deadline. Het kan dat er snel iemand komt, maar evengoed pas na het seizoen. Het is cruciaal dat we de juiste keuze maken.”

De zoektocht blijkt bovendien complex. “Het is anders dan een coach zoeken”, aldus Bornauw. “Er zijn zoveel profielen: mensen uit scouting, ex-spelers, ex-trainers… Wij zoeken iemand met voetbal-DNA, leiderschap en een sterk netwerk om een competitieve kern samen te stellen.”

Daarbij krijgt de club hulp van een extern bureau. “Headhunter Odgers stelt profielen voor en legt contacten. Ook namen die wij zelf aanbrengen, worden via hen benaderd”, klinkt het. Onder meer Antoine Sibierski werd al genoemd als mogelijke kandidaat.



Intussen blijft ook de sportieve toekomst op andere vlakken in beweging. De nieuwe sportief directeur zal later samenzitten met Jérémy Taravel, terwijl er nog geen knopen zijn doorgehakt over de trainerspositie voor volgend seizoen.