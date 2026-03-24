Zware kritiek op selecties De Cat en Godts voor Rode Duivels: "Welk signaal geef je dan?"

Thomas Chatelle heeft zich scherp uitgelaten over de nieuwste selectie van de Rode Duivels. De analist begrijpt niet waarom bondscoach Rudi Garcia ervoor kiest om enkele jonge spelers al bij de A-ploeg te halen. "Ik begrijp bepaalde keuzes gewoon niet", klinkt het kritisch.

Vooral de oproep van Mika Godts ligt gevoelig bij Chatelle. De voormalige prof vindt dat die selectie een verkeerd signaal geeft richting de rest van het Belgische voetbal. “Je hebt genoeg flankspelers, dus waarom deze keuze?”, vraagt hij zich luidop af bij Dans le Vestiaire.

Chatelle verwijst daarbij expliciet naar eerdere beslissingen van Godts bij de nationale beloften. “Mika Godts weigert selecties bij de beloften. Welk signaal geef je dan aan de federatie en aan die beloften?”, klinkt het scherp. “Als een speler zegt dat hij moet recupereren wanneer hij wordt opgeroepen, dan stel ik mij daar vragen bij.”

Nathan De Cat had eerst voor de beloften moeten spelen, meent Chatelle

Ook de selectie van Nathan De Cat wordt in vraag gesteld, al klinkt daar meer nuance. “Het is een uitzonderlijk talent, daar twijfel ik niet aan”, zegt Chatelle. “Maar ik vind dat de beloften op dit moment de juiste stap waren geweest.”

Volgens Chatelle zijn er bovendien spelers die meer recht hadden op een oproep. Hij verwijst onder meer naar Mandela Keita, die volgens hem al langer zijn waarde bewijst. “Je kan spelers oproepen die zich al bewezen hebben in sterkere competities”, stelt hij.

De analist besluit dat de selectie vragen oproept over het beleid van de bondscoach. “Het gaat niet alleen om talent, maar ook om timing en keuzes”, klinkt het nog. “In mijn ogen had dit anders gekund.”