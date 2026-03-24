Barcelona richt zich op een voormalig (?) toptarget van Club Brugge: speler kan zijn ogen niet geloven

Andreas Schjelderup, die deze winter dicht bij een contract bij Club Brugge stond, wordt nu begeerd door FC Barcelona.

Andreas Schjelderup trekt steeds meer aandacht, en niet van de minste clubs. FC Barcelona zou de jonge Noor op de voet volgen voor het geval Marcus Rashford zou vertrekken. De Benfica-winger brak dit seizoen helemaal door.

Gerucht of meer dan dat?

De Noor is zelf best verrast wanneer hij het gerucht hoort. In een gesprek met TV2 reageerde de speler: "Ik had er nog nooit van gehoord, maar het zou geweldig zijn als het waar is". Op 21-jarige leeftijd is dat natuurlijk enorm flatterend.

Afgelopen winter probeerde Club Brugge hem al naar België te halen. De gesprekken stonden zo ver dat er zelfs een akkoord was met de speler. Een tijdlang dacht iedereen dat de deal rond was.

Helaas sprong de transfer op het laatste moment alsnog af. Benfica besloot plots veel meer geld te vragen. Die late koerswijziging deed de Bruggelingen afkoelen, waarna ze de piste uiteindelijk lieten varen.

Brugge zal moeten knokken



Toch is het dossier nog niet afgesloten. Club Brugge houdt de speler op de radar en zou deze zomer opnieuw kunnen aankloppen. Alleen wordt het dan nog moeilijker, omdat ook Barça naar verluidt op de loer ligt.