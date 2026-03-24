Standard blikt al vooruit naar de zomermercato: "Een spits? Dat zien we in september"

De directie van Standard kijkt nu al vooruit naar de zomermercato. Marc Wilmots licht het plan toe om de kern te versterken.

Ook deze zomer zal Standard opnieuw creatief moeten zijn: "We hebben een dataroom opgezet, een hybride model dat ons toelaat in 20 landen te werken. Zo kunnen we koopjes vinden zonder veel te betalen. Neem het voorbeeld van Mortensen die, voor een miljoen euro, een heel goede zet is", legt Marc Wilmots uit in 'Dans le Vestiaire'.

De sportieve directeur is tevreden dat er veel minder huurspelers zijn dan vorig jaar: "Alle spelers zijn eigendom van de club. We gaan kijken wat we nog missen en dan bijsturen. We moeten wat verkopen, maar we zijn niet verplicht of gehaast om te verkopen. We hebben al aan meerdere profielen gewerkt. We weten wat we willen".

Meer jeugd?

De sleutel wordt het evenwicht vinden: "We willen een goede mix tussen ervaring en jeugd. Vorige zomer hadden we ervaring nodig en die spelers moeten de jongeren omkaderen om hen te helpen waarde te creëren". Met een gemiddelde leeftijd van 25,4 jaar heeft Standard de op één na 'oudste' kern in de hoogste klasse, na Leuven.

Het idee is dus om nieuw bloed te halen zonder zich te ruïneren. "Het budget voor de volgende mercato zal hetzelfde zijn als voor de vorige: we werken met het absolute minimum en dat is voor mij geen enkel probleem".

"We hebben voor tien miljoen verkocht en er zeven uitgegeven om de hele ploeg te herbouwen. Je hoeft niet altijd enorm veel uit te geven om resultaten te halen. Een spits? Dat zien we in september", besluit Wilmots met een glimlach.





Vorige zomer hechtte het Standard er veel belang aan om een vrij snelle mercato te voeren, zodat de kern zo snel mogelijk compleet was. Maar vaak doe je de beste zaken net op het einde van de mercato. Zeker omdat een profiel dat doelpunten maakt nu eenmaal geld kost.