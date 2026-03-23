Steven Defour keihard voor Genk en geeft Hayen raad om minstens één positie te wijzigen

De slotspeeldag van de reguliere competitie heeft bij KRC Genk diepe sporen nagelaten. Volgens analist Steven Defour gaven de Limburgers hun plek in de Champions' Play-offs volledig zelf uit handen.

Nochtans begon de wedstrijd volgens Defour ideaal voor Genk. “Het eerste halfuur bracht het perfecte scenario. Ze stonden snel 0-2 voor en tegelijk keek RSC Anderlecht tegen een achterstand aan. Met nog een uur te spelen was het perfect mogelijk om het verschil te maken", zegt hij in HBvL.

Onvergeeflijk

Dat het daarna volledig misliep, kan Defour moeilijk begrijpen. “Dat Genk er niet in slaagt om de concentratie te bewaren en nog vijf goals incasseert tegen een van de minst scorende ploegen, daar kan ik met mijn hoofd niet bij.”

De analist wijst erop dat Genk eerder dit seizoen wél heeft bewezen dat het kan verdedigen. “Tegen STVV en Freiburg hielden ze de nul. Of het nu gemakzucht was na die 0-2 of een gebrek aan scherpte: in beide gevallen is het onvergeeflijk. Ze hebben de kwalificatie zelf weggegooid.”

Kans voor Luca Brughmans

Ook de doelmannenkwestie blijft een pijnpunt. Defour begrijpt dat er naar Tobias Lawal wordt gekeken. “Het is niet de eerste keer dat hij in de fout gaat. Eigenlijk heeft Genk al het hele seizoen een keepersprobleem.”

Tot slot kijkt Defour vooruit naar de play-offs, waar Nicky Hayen knopen zal moeten doorhakken. “Misschien is dit het moment om een talent als Lucca Brughmans een kans te geven. Maar Genk mag niet te veel experimenteren: ze zijn het aan hun status verplicht om de Europe Play-offs te winnen, ook met het oog op broodnodig Europees voetbal.”