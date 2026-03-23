Bob Madou geeft uitleg bij afwezigheid van Hans Vanaken: haalt hij eerste duel in play-offs?

Hans Vanaken miste de slotwedstrijd van Club Brugge, zondag tegen KV Mechelen. Ook bij de Rode Duivels is hij niet van de partij.

Vanaken is geblesseerd

Hans Vanaken werkte dit seizoen al 47 wedstrijden af, goed voor in het totaal meer dan maar liefst 4.100 speelminuten. Tegen Westerlo werd hij bij de rust vervangen, uit voorzorg voor een heupblessure die hem parten speelt.

De verwachting was dat de kapitein afgelopen weekend weer zou spelen, maar hij zat niet in de selectie voor de wedstrijd tegen KV Mechelen. Er werd nu ook forfait gegeven voor de interlandbreak met de Rode Duivels.

“Hans is niet fit om te spelen of met de groep te trainen”, zei CEO Bob Madou van Club Brugge maandag tijdens de kalendervoorstelling van de play-offs aan Het Nieuwsblad.

31 internationals bij Club Brugge

“We hebben met de medische staf van de bond beslist dat het onverstandig zou zijn hem twaalf uur op een vliegtuig te zetten. We hebben wel goeie hoop dat hij de start van de play-offs zal halen”, besloot hij.

Club Brugge ziet de komende week in totaal 13 internationals uit de A-kern de club verlaten. Bij Club NXT gaat het om maar liefst 18 spelers die interlands zullen afwerken.