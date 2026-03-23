Bob Madou geeft uitleg bij afwezigheid van Hans Vanaken: haalt hij eerste duel in play-offs?

Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Hans Vanaken miste de slotwedstrijd van Club Brugge, zondag tegen KV Mechelen. Ook bij de Rode Duivels is hij niet van de partij.

Hans Vanaken werkte dit seizoen al 47 wedstrijden af, goed voor in het totaal meer dan maar liefst 4.100 speelminuten. Tegen Westerlo werd hij bij de rust vervangen, uit voorzorg voor een heupblessure die hem parten speelt.

De verwachting was dat de kapitein afgelopen weekend weer zou spelen, maar hij zat niet in de selectie voor de wedstrijd tegen KV Mechelen. Er werd nu ook forfait gegeven voor de interlandbreak met de Rode Duivels.

“Hans is niet fit om te spelen of met de groep te trainen”, zei CEO Bob Madou van Club Brugge maandag tijdens de kalendervoorstelling van de play-offs aan Het Nieuwsblad.

“We hebben met de medische staf van de bond beslist dat het onverstandig zou zijn hem twaalf uur op een vliegtuig te zetten. We hebben wel goeie hoop dat hij de start van de play-offs zal halen”, besloot hij.

Club Brugge ziet de komende week in totaal 13 internationals uit de A-kern de club verlaten. Bij Club NXT gaat het om maar liefst 18 spelers die interlands zullen afwerken.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Club Brugge
België
Hans Vanaken

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

Ratko Svilar Ratko Svilar over 🎥 Frustratie nadat Laforge Van den Bosch rood geeft: dit hebben ze er bij Antwerp over te zeggen Lucky Nilis Lucky Nilis over Nicky Hayen geeft duidelijk signaal: niet enkel Lawal moet zich zorgen maken Ratko Svilar Ratko Svilar over Patrick Goots en Jonathan Lardot geven hun mening over afgekeurde van Vincent Janssen Raymond Goethals! Raymond Goethals! over In Italië laten ze ballonnetje op over terugkeer van Lukaku naar Anderlecht deze zomer, journalist reageert Dog3 Dog3 over 🎥 Offday van KV Mechelen tegen Club Brugge: Vanderbiest geeft duidelijke verklaring Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over 'Bad boy' Lapoussin vertelt zijn verhaal: "Uitgaan en te laat komen, maar er is een verschil" Jacques1963. Jacques1963. over Kalender van de play-offs gelost: dit zijn de eerste matchen en duels tussen Club en Union CringeMedia CringeMedia over Zeven Gent-supporters in vieze papieren: stadionverbod en werkstraf geëist na vandalisme bij Club Brugge TIGERMANIA TIGERMANIA over Cédric Hatenboer ontkracht enkele onwaarheden over zijn periode bij Anderlecht: "Ik vond het apart" TIGERMANIA TIGERMANIA over Nogmaals treurnis over afschaffing play-offs volgend seizoen: "Zonde en kortzichtig" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved