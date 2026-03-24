Club Brugge-CEO Bob Madou legt druk op Leko en zijn spelers: "Dat was vorig seizoen zo en verandert niet"

Bob Madou heeft gereageerd op de bekendmaking van de play-offkalender in de Jupiler Pro League. De CEO van Club Brugge was aanwezig in Diegem en klonk overwegend positief over het speelschema.

Vooral de timing van de wedstrijden stemt hem tevreden. “We zijn vooral blij dat we thuis mogen beginnen tegen RSC Anderlecht en ook thuis eindigen tegen KAA Gent”, gaf hij aan bij Focus-WTV. Volgens Madou kan dat een belangrijk voordeel opleveren in de titelstrijd.

Toch wil de CEO het belang van de kalender niet overdrijven. “Je moet uiteindelijk toch alle wedstrijden spelen. De volgorde maakt niet zo veel uit”, relativeerde hij meteen. Hij benadrukte dat de play-offs traditioneel een lang en slopend traject vormen.

Enkel de titel is genoeg voor Club Brugge

Madou verwacht dan ook dat de beslissing pas laat zal vallen. “Na elke speeldag wordt er geoordeeld, maar meestal valt alles pas op speeldag negen of tien in zijn plooi”, klonk het. “Wij zullen in elk geval gemotiveerd zijn en het beste van onszelf tonen.”

De druk ligt bovendien hoog bij blauw-zwart na een tegenvallend seizoen op andere fronten. Na de uitschakeling tegen Atlético Madrid in Europa en de bekerexit tegen Sporting Charleroi blijft enkel de competitie nog over.



Madou is dan ook duidelijk over de doelstelling. “Club moet kampioen worden om van een geslaagd seizoen te spreken”, stelt hij. “Dat was vorig jaar ook onze ambitie en dat verandert niet. We willen opnieuw sterke play-offs spelen en hopen dat dat genoeg is voor de titel.”