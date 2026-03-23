Cédric Hatenboer ontkracht enkele onwaarheden over zijn periode bij Anderlecht: "Ik vond het apart"

De passage van Cedric Hatenboer bij RSC Anderlecht is niet geworden wat hij ervan had gehoopt. De jonge middenvelder, die vandaag op uitleenbasis speelt bij Telstar, blikt open terug op een moeilijke periode waarin verwachtingen en realiteit ver uit elkaar lagen.

Nochtans begon het verhaal veelbelovend. Anderlecht haalde hem een jaar geleden binnen na concurrentie van onder meer PSV, Ajax en Royal Antwerp FC. “De berichten dat ik voor het geld heb gekozen, kloppen niet”, benadrukt Hatenboer bij Tubantia. “Ik heb echt op gevoel en met mijn hart gekozen.”

Ook de eerste gesprekken met de club gaven hem vertrouwen. “De trainer zei tegen mij: ‘Als je nu komt, speel je donderdag Europees’. Ik kreeg echt het gevoel dat ik voor de basis was gehaald.” Die belofte bleek achteraf echter weinig waard.

De situatie kantelde volledig na de trainerswissel, waarbij Besnik Hasi het roer overnam. “Hij zei dat ik zijn type speler niet ben. We waren geen goede match”, klinkt het nuchter. Hatenboer moest vaststellen dat hij geen toekomst meer had bij de A-kern.

Hatenboer kan het vertrek bij Anderlecht intussen relativeren

Daarbovenop doken er geruchten op over zijn houding binnen de groep en zijn vermeende weigering om bij de beloften te spelen. Die spreekt hij tegen. “Dat laatste heb ik ook gelezen en vond ik apart. Ik heb nog steeds contact met mensen bij Anderlecht”, reageert hij.

Over zijn rol bij de Futures is hij duidelijk: “In je contract kun je opnemen of je bij de beloften wil spelen of niet. Het enige verschil is dat ik geen enkele keer bij de A-selectie heb gezeten.” Uiteindelijk speelde hij er toch, om zijn rechten als A-speler te beschermen. “Dat kon ik niet laten gebeuren, want ik was zó jong dat ik nog drie jaar daar had kunnen spelen tegen de afspraken in.”

Ondanks alles kijkt Hatenboer zonder bitterheid terug. “Er zijn veel ergere dingen in de wereld. Ik plaats het voor mezelf in perspectief en vind dat ik mezelf niet zo moet aanstellen.” De middenvelder ziet zijn mislukte passage vooral als een leerschool, die hem mentaal sterker heeft gemaakt en hem in de toekomst anderen zal helpen begeleiden.

