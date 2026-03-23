Bondscoach Rudi Garcia had hem al sneller willen oproepen: "Jongen die voetbal voelt"

Lucas Stassin is voor het eerst opgeroepen bij de Rode Duivels. Rudi Garcia is erg benieuwd om hem aan het werk te zien binnen de groep.

Rudi Garcia was nog geen bondscoach van de Rode Duivels toen Lucas Stassin naar Saint-Étienne trok. De Brainois wist het toen nog niet, maar zijn keuze voor die club zou uiteindelijk een slimme zet blijken met het oog op de opvolger van Domenico Tedesco.

Ook al speelt hij in Ligue 2, werd Stassin toch opgeroepen. Garcia volgt "Les Verts" namelijk nog altijd van dichtbij: de club die hem begin deze eeuw de kans gaf om zijn eerste wedstrijden als coach in de Ligue 1 te leiden.

Een stage om te overtuigen

"Eigenlijk hebben Vermant en hij vorig seizoen samen 12 goals gemaakt tussen januari en het einde van de competitie. We wilden hem dus bekijken, maar hij raakte geblesseerd. Sinds Philippe Montanier bij ASSE is aangekomen, heeft Lucas zijn vertrouwen teruggevonden. Hij is heel sterk in het collectief", legt Rudi Garcia uit op Ligue 1+, de Franse rechtenhouder van de Ligue 1.

"Het is een jongen die voetbal voelt en ik wil zien hoe hij zich menselijk gedraagt binnen de groep. Voorin is er concurrentie met Lukaku, Openda en De Ketelaere. Voor jongeren is dat lastig, maar als ik hen niet zie, weet ik niet wat ze in hun mars hebben", gaat hij verder. Stassin zal zich dus moeten tonen met het oog op het WK.

Onze Franse collega's polsten de bondscoach ook naar een ander talent uit de Ligue 1: Matías Fernández-Pardo. Rudi Garcia bleef even duidelijk als op zijn persconferentie: "Ik kan daar niet over praten, want hij heeft voor Spanje gekozen. Ik kan niets zeggen over een speler die niet selecteerbaar is".