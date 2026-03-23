Union kampioen en Anderlecht Europa in: dit kondigt de reguliere competitie aan voor de play-offs

De reguliere fase ligt achter ons, de kalender van de play-offs is bekend en de eerste prognoses kunnen gemaakt worden. De meest "simplistische" daarvan kun je opstellen door te kijken naar de resultaten van de ploegen uit de top 6 in hun onderlinge duels...

De laatste speeldag in de competitie was er eentje vol doelpunten en spanning, en leverde meteen ook enkele interessante inzichten op. Het duel tussen STVV en Union SG was daarbij symbolisch belangrijk: de winnaar van die wedstrijd zou namelijk de top-6-ploeg worden met het beste onderlinge bilan tegen de andere teams uit de top 6.

Ondanks een wat mindere seizoensfinish en een 3/12 blijft het bilan van Sint-Truiden tegen de top dit seizoen bijzonder sterk: 16/30... terwijl Union vóór de ruime zege op Stayen aan 17/27 zat. De rekensom is snel gemaakt: de leider staat nu aan 20/30 tegen de top 6, een knap totaal, met een 6/6 tegen STVV en een 3/6 tegen Club Brugge.

Union zou met dit bilan zonder stress kampioen worden

Na de halvering van de punten ziet het klassement bij de start van de Play-offs er als volgt uit:

1. Union Saint-Gilloise – 33 punten

2. Club Brugge - 32 punten*



3. Sint-Truiden - 29 punten*

4. KAA Gent - 23 punten*

5. KV Mechelen – 23 punten*

6. Anderlecht - 22 punten

*punt afgerond naar boven op een halve, en dus nadeel bij een gelijke stand.

Je ziet het: er zijn maar 4 punten verschil tussen de Kanaries en Union, wat doet vermoeden dat we een mooie strijd om de koppositie krijgen. Maar met een bilan van 14/30 heeft Club Brugge dit seizoen niet echt kunnen overtuigen tegen de top 6, zelfs al pakte het op de slotspeeldag nog 3 punten tegen Mechelen.

Als je puur op basis van die onderlinge prestaties zou doortrekken, blijft het klassement dan ook zoals het is, met Union als kampioen zonder te bibberen (53 punten tegenover 46 voor Brugge en 43 voor STVV). Al moeten we eerlijk zijn: het is moeilijk voor te stellen dat Club Brugge, nu het "bevrijd" is van Europa, zich niet herpakt in de Play-offs en opnieuw zo'n middelmatig bilan neerzet. En het is evenmin vanzelfsprekend dat Sint-Truiden op lange termijn even efficiënt blijft.

Anderlecht 4e en dus Europees, zelfs zonder de Beker

Gezien de kloof tussen de top 3 en de rest, is er een stevige remonte nodig van Gent, Mechelen of Anderlecht om ervoor te zorgen dat het podium meer doet dan enkel van volgorde veranderen. Maar één ploeg kan wel uitpakken met een uitstekend bilan tegen de top 6: RSC Anderlecht, met 16/30. Daarmee zou paars-wit op het einde van het seizoen rustig vierde staan met 38 punten.

Niet genoeg om STVV (43 punten) echt te bedreigen, maar wél ruim voldoende om een Europees ticket te pakken. Want bij een nederlaag in de bekerfinale tegen Union zorgt de vierde plaats ervoor dat je de barrage tegen de winnaar van de Europe Play-offs kan vermijden. Die barrage is voor de vijfde.

Die vijfde zou dan KAA Gent zijn (dat in de reguliere competitie 9/30 haalde tegen de top 6), want KV Mechelen heeft met 8/30 geen sterk genoeg bilan om te vermijden dat het als laatste in de Play-offs eindigt. Dat zou een ontgoocheling zijn voor de Maneblussers, al lijkt het ons sterk dat Fred Vanderbiest zijn ploeg zich zomaar laat wegspelen in de Play-offs. Wedden dat die bilans uit de reguliere competitie er in de eindfase helemaal anders zullen uitzien?