Anderlecht-nieuwkomers Saliba, Llansana, Cvetkovic... mogen stevige sommen bijschrijven op hun bankrekening

RSC Anderlecht heeft zich geplaatst voor de Champions' Play-offs, en dat is niet alleen sportief belangrijk. Door die kwalificatie worden ook de bonussen van de spelers geactiveerd, iets wat contractueel vastligt bij de Brusselaars.

Vooral voor nieuwkomers zoals Nathan Saliba, Enric Llansana en Mihajlo Cvetkovic weegt dat zwaar door. In hun contracten is een plek in de top zes namelijk een absolute voorwaarde om wedstrijdpremies uitbetaald te krijgen, schrijft Het Nieuwsblad.

Het bonussysteem zelf is vrij eenvoudig opgebouwd. Basisspelers ontvangen 3.000 euro per overwinning en 1.000 euro bij een gelijkspel, terwijl invallers respectievelijk 1.500 en 500 euro opstrijken. Bij een nederlaag wordt er niets uitgekeerd.

Op basis van die regeling verdiende Saliba tijdens de reguliere competitie het meest, met zo’n 34.500 euro aan premies. Llansana volgt met ongeveer 32.000 euro, terwijl Cvetkovic rond de 26.000 euro uitkomt.

Die bedragen komen bovenop hun vaste loon. Zo verdient Llansana jaarlijks bijna één miljoen euro, terwijl de andere twee nieuwkomers een lager basissalaris hebben. Daarnaast bevatten hun contracten ook individuele bonussen, bijvoorbeeld op basis van speelminuten of eindklassering.



Met de start van de Champions’ Play-offs kunnen de premies nog verder oplopen. De volledige uitbetaling volgt pas in juni, al blijft het systeem ook volgend seizoen grotendeels behouden, met een top zes-notering als doorslaggevende factor.