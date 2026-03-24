Ik dacht dat ik een hartaanval kreeg": Alderweireld openhartig over moeilijke periode bij Antwerp

Ik dacht dat ik een hartaanval kreeg": Alderweireld openhartig over moeilijke periode bij Antwerp
Toby Alderweireld heeft in een openhartig interview met HUMO teruggeblikt op zijn periode bij Antwerp. De verdediger vertelt hoe hij bij zijn terugkeer meteen een leidersrol kreeg en welke druk daarbij kwam kijken.

Toen Mark van Bommel hem tot aanvoerder benoemde, nam hij die verantwoordelijkheid meteen ernstig. “Ik was vereerd, maar wilde niemand voor het hoofd stoten”, zegt hij. “Ik ben meteen naar de ervaren jongens zoals Haroun en De Laet gestapt om hun zegen te vragen. Ik voelde die verantwoordelijkheid enorm.”

De druk kwam niet alleen van binnenuit, maar ook van buitenaf. “Ik werd de best verdienende speler van België en mensen vroegen zich af of ik nog goed genoeg was”, aldus Alderweireld. “Ik legde mezelf die druk op, want ik wilde absoluut niet falen in de stad waar ik wil blijven wonen.”

Na een sterke start met negen zeges op rij volgde een moeilijke periode. “Toen we de halve finale van de beker verloren, voelde ik een prijs door mijn handen glippen”, geeft hij toe. “Ik had ook nog andere zaken lopen en wilde alles te goed doen. Ik ben toen bijna gecrasht.”

Alderweireld legde zich enorme druk op bij Antwerp

Ook fysiek en mentaal kreeg hij het zwaar te verduren. “Ik dacht twee keer dat ik een hartaanval kreeg”, vertelt Alderweireld. “Achteraf bleek het gewoon oververmoeidheid. Mijn lichaam gaf een signaal dat ik het rustiger aan moest doen.”

Die inzichten speelden ook een rol in zijn beslissing om te stoppen bij de nationale ploeg onder Domenico Tedesco. “Dat gesprek was positief, maar de keuze kwam volledig van mij”, benadrukt hij. “Ik had meer rust nodig.”

Alderweireld kijkt met voldoening terug op zijn interlandcarrière. “Ik heb vijf toernooien gespeeld en mijn laatste WK was misschien mijn beste”, besluit hij. “Dat maakte het makkelijker om die knoop door te hakken, ondanks het plezier dat ik altijd heb gehad bij de Rode Duivels.”
 

📷 Grote verrassing? Hans Vanaken dan toch in Tubeke!

📷 Grote verrassing? Hans Vanaken dan toch in Tubeke!

Vanhaezebrouck vindt het doodzonde: "Beste speler van de competitie samen met Tzolis"

Vanhaezebrouck vindt het doodzonde: "Beste speler van de competitie samen met Tzolis"

Ondanks 45 miljoen euro: Rode Duivel in vieze papieren en moet al vertrekken

Ondanks 45 miljoen euro: Rode Duivel in vieze papieren en moet al vertrekken

Een echte keukenprins? Toby Alderweireld duikt op in Komen Eten De derde helft

Een echte keukenprins? Toby Alderweireld duikt op in Komen Eten

Geen Coucke tegen Cercle Brugge in Lotto Park: is hij nog met de club begaan? Bornauw reageert

Geen Coucke tegen Cercle Brugge in Lotto Park: is hij nog met de club begaan? Bornauw reageert

Rood voor Zeno Van Den Bosch: scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot velt zijn oordeel

Rood voor Zeno Van Den Bosch: scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot velt zijn oordeel

Is er op 12 april al helemaal niets meer om voor te spelen voor vier clubs in ons land?

Is er op 12 april al helemaal niets meer om voor te spelen voor vier clubs in ons land?

Vanhaezebrouck begrijpt beslissing van Anderlecht nog steeds niet: "Niet de eerste verkeerde inschatting"

Vanhaezebrouck begrijpt beslissing van Anderlecht nog steeds niet: "Niet de eerste verkeerde inschatting"

Het plan B van Anderlecht heeft maar één naam en dat is zorgwekkend: zonder hem wordt het moeilijk Analyse

Het plan B van Anderlecht heeft maar één naam en dat is zorgwekkend: zonder hem wordt het moeilijk

Club, Union SG, Anderlecht en KAA Gent azen op doelman: dit heeft hij te zeggen over komende mercato

Club, Union SG, Anderlecht en KAA Gent azen op doelman: dit heeft hij te zeggen over komende mercato

Standard lijkt prijs te hebben: transfervrije en veel gesolliciteerde spits naar Sclessin

Standard lijkt prijs te hebben: transfervrije en veel gesolliciteerde spits naar Sclessin

Barcelona richt zich op een voormalig (?) toptarget van Club Brugge: speler kan zijn ogen niet geloven

Barcelona richt zich op een voormalig (?) toptarget van Club Brugge: speler kan zijn ogen niet geloven

Club Brugge-CEO Bob Madou legt druk op Leko en zijn spelers: "Dat was vorig seizoen zo en verandert niet"

Club Brugge-CEO Bob Madou legt druk op Leko en zijn spelers: "Dat was vorig seizoen zo en verandert niet"

Zware kritiek op selecties De Cat en Godts voor Rode Duivels: "Welk signaal geef je dan?"

Zware kritiek op selecties De Cat en Godts voor Rode Duivels: "Welk signaal geef je dan?"

Anderlecht-nieuwkomers Saliba, Llansana, Cvetkovic... mogen stevige sommen bijschrijven op hun bankrekening

Anderlecht-nieuwkomers Saliba, Llansana, Cvetkovic... mogen stevige sommen bijschrijven op hun bankrekening

"Niet zo happig": speelt Antwerp transferdoelwit uit Jupiler Pro League kwijt?

"Niet zo happig": speelt Antwerp transferdoelwit uit Jupiler Pro League kwijt?

Standard blikt al vooruit naar de zomermercato: "Een spits? Dat zien we in september"

Standard blikt al vooruit naar de zomermercato: "Een spits? Dat zien we in september"

Wanneer zal Anderlecht een nieuw sportief directeur hebben? CEO Kenneth Bornauw geeft het antwoord

Wanneer zal Anderlecht een nieuw sportief directeur hebben? CEO Kenneth Bornauw geeft het antwoord

Stevige tegenslag voor KV Mechelen: sterkhouder (normaal gezien) zes weken out

Stevige tegenslag voor KV Mechelen: sterkhouder (normaal gezien) zes weken out

Gaat Club Brugge shoppen bij KV Mechelen? Interesse is er al sinds januari

Gaat Club Brugge shoppen bij KV Mechelen? Interesse is er al sinds januari

Degryse snoeihard voor KRC Genk: "Een statistiek voor een playdownploeg"

Degryse snoeihard voor KRC Genk: "Een statistiek voor een playdownploeg"

"Wil ik hier nog een jaar langer tussenlopen?" Vandenbempt kruipt in de huid van De Cat

"Wil ik hier nog een jaar langer tussenlopen?" Vandenbempt kruipt in de huid van De Cat

Jan Vertonghen met de Rode Duivels naar de Verenigde Staten? De beslissing is gevallen

Jan Vertonghen met de Rode Duivels naar de Verenigde Staten? De beslissing is gevallen

Weeral een nachtmerrie in de Europe Play-offs? Al 30 (!) matchen niet meer gewonnen

Weeral een nachtmerrie in de Europe Play-offs? Al 30 (!) matchen niet meer gewonnen

"Anders moet je van beroep veranderen": Wilmots verschroeiend hard voor spelers van Standard

"Anders moet je van beroep veranderen": Wilmots verschroeiend hard voor spelers van Standard

Vrancken neemt het op voor speler ondanks de twee tegengoals op corner

Vrancken neemt het op voor speler ondanks de twee tegengoals op corner

Steven Defour keihard voor Genk en geeft Hayen raad om minstens één positie te wijzigen

Steven Defour keihard voor Genk en geeft Hayen raad om minstens één positie te wijzigen

Patrick Goots en Jonathan Lardot geven hun mening over afgekeurde goal van Vincent Janssen

Patrick Goots en Jonathan Lardot geven hun mening over afgekeurde goal van Vincent Janssen

Union kampioen en Anderlecht Europa in: dit kondigt de reguliere competitie aan voor de play-offs

Union kampioen en Anderlecht Europa in: dit kondigt de reguliere competitie aan voor de play-offs

Standard heeft nieuws over zijn licentie voor 2026-2027 gekregen

Standard heeft nieuws over zijn licentie voor 2026-2027 gekregen

Vanhaezebrouck kiest onverwachte naam als verrassende doelman van het jaar

Vanhaezebrouck kiest onverwachte naam als verrassende doelman van het jaar

Uitblinkers bij ploegen die het net niet haalden en eentje ronduit indrukwekkend: ons Elftal van de Week

Uitblinkers bij ploegen die het net niet haalden en eentje ronduit indrukwekkend: ons Elftal van de Week

Bob Madou geeft uitleg bij afwezigheid van Hans Vanaken: haalt hij eerste duel in play-offs?

Bob Madou geeft uitleg bij afwezigheid van Hans Vanaken: haalt hij eerste duel in play-offs?

'Bad boy' Lapoussin vertelt zijn verhaal: "Uitgaan en te laat komen, maar er is een verschil"

'Bad boy' Lapoussin vertelt zijn verhaal: "Uitgaan en te laat komen, maar er is een verschil"

Nogmaals treurnis over afschaffing play-offs volgend seizoen: "Zonde en kortzichtig"

Nogmaals treurnis over afschaffing play-offs volgend seizoen: "Zonde en kortzichtig"

🎥 Losse eindjes bij OHL: ex-Beerschotter en publiek even boos op Mazzu en bal in het kamp van het bestuur Reactie

🎥 Losse eindjes bij OHL: ex-Beerschotter en publiek even boos op Mazzu en bal in het kamp van het bestuur

Jupiler Pro League

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG

