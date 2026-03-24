Ik dacht dat ik een hartaanval kreeg": Alderweireld openhartig over moeilijke periode bij Antwerp

Toby Alderweireld heeft in een openhartig interview met HUMO teruggeblikt op zijn periode bij Antwerp. De verdediger vertelt hoe hij bij zijn terugkeer meteen een leidersrol kreeg en welke druk daarbij kwam kijken.

Toen Mark van Bommel hem tot aanvoerder benoemde, nam hij die verantwoordelijkheid meteen ernstig. “Ik was vereerd, maar wilde niemand voor het hoofd stoten”, zegt hij. “Ik ben meteen naar de ervaren jongens zoals Haroun en De Laet gestapt om hun zegen te vragen. Ik voelde die verantwoordelijkheid enorm.”

De druk kwam niet alleen van binnenuit, maar ook van buitenaf. “Ik werd de best verdienende speler van België en mensen vroegen zich af of ik nog goed genoeg was”, aldus Alderweireld. “Ik legde mezelf die druk op, want ik wilde absoluut niet falen in de stad waar ik wil blijven wonen.”

Na een sterke start met negen zeges op rij volgde een moeilijke periode. “Toen we de halve finale van de beker verloren, voelde ik een prijs door mijn handen glippen”, geeft hij toe. “Ik had ook nog andere zaken lopen en wilde alles te goed doen. Ik ben toen bijna gecrasht.”

Ook fysiek en mentaal kreeg hij het zwaar te verduren. “Ik dacht twee keer dat ik een hartaanval kreeg”, vertelt Alderweireld. “Achteraf bleek het gewoon oververmoeidheid. Mijn lichaam gaf een signaal dat ik het rustiger aan moest doen.”

Die inzichten speelden ook een rol in zijn beslissing om te stoppen bij de nationale ploeg onder Domenico Tedesco. “Dat gesprek was positief, maar de keuze kwam volledig van mij”, benadrukt hij. “Ik had meer rust nodig.”



Alderweireld kijkt met voldoening terug op zijn interlandcarrière. “Ik heb vijf toernooien gespeeld en mijn laatste WK was misschien mijn beste”, besluit hij. “Dat maakte het makkelijker om die knoop door te hakken, ondanks het plezier dat ik altijd heb gehad bij de Rode Duivels.”

