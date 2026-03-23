Pro League komt met nieuws over bekendmaking kalender play-offs

De reguliere competitie van de Jupiler Pro League zit erop. Tijd om uit te kijken naar de volgende stap in het verhaal: de play-offs, mogelijk voor de laatste keer ooit in de Belgische competitie. Wie neemt het tegen wie op en wanneer?

Het worden drukke weken voor de Belgische clubs. Terwijl de Rode Duivels naar de USA trekken voor oefenwedstrijden tegen de USA en Mexico zullen de Belgische ploegen hun huiswerk moeten maken richting play-offs.

Pro League stelt maandag kalender voor

Niet enkel op sportief gebied, maar ook als het gaat over het logistieke. In die hoedanigheid is het belangrijk om zo snel mogelijk een kalender te hebben voor de play-offs. En dus gaat de Pro League vandaag aan de slag om die ook al meteen voor te stellen.

"Vanaf vrijdag 3 april laten we de play-offs op je los. Wanneer jouw ploeg in actie komt, ontdek je maandag! Daags na de slotspeeldag wordt de volledige speelkalender bekendgemaakt voor de Jupiler Pro League en de Lotto Super League."

Veel dingen om rekening mee te houden

"Wil jij als eerste weten wanneer de topper van jouw club op de planning staat? Zorg dan dat je de Pro League app op je smartphone hebt staan. De play-offkalender voor beide competities zal daar rond 18u in te vinden zijn", aldus de Pro League op haar webstek.

De Pro League moet met veel zaken rekening houden, ook met oog op de veiligheid en de beschikbaarheid van politiediensten. De Ronde Van Vlaanderen of Luik-Bastenaken-Luik bijvoorbeeld zorgen ervoor dat bepaalde teams in bepaalde weekends niet kunnen thuisspelen.