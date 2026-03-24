Standard lijkt prijs te hebben: transfervrije en veel gesolliciteerde spits naar Sclessin

Standard lijkt werk te maken van zijn aanval voor volgend seizoen. De Luikse club is nadrukkelijk op zoek naar extra doelpunten en heeft daarbij het vizier gericht op Bruny Nsimba.

De spits van FCV Dender EH is einde contract en daardoor een interessante opportuniteit op de transfermarkt. Met negen doelpunten in alle competities heeft de 25-jarige aanvaller zich dit seizoen in de kijker gespeeld.

Volgens de laatste informatie van La DH zijn de gesprekken tussen Nsimba en Standard al vergevorderd. “Een akkoord komt dichterbij”, klinkt het, waardoor een transfer in de komende weken concreet kan worden.

Bruny Nsimba lijkt naar Standard te verhuizen

Ook Cercle Brugge werd eerder genoemd als mogelijke bestemming voor de spits, maar lijkt ondertussen uit de race verdwenen. Andere clubs volgen het dossier nog, al heeft Standard momenteel een streepje voor.

Een belangrijke factor in het dossier is de aanwezigheid van Vincent Euvrard. De trainer werkte in het verleden al samen met Nsimba bij Dender, wat de overgang extra aantrekkelijk maakt voor de aanvaller.



Alles wijst er dan ook op dat Standard dicht bij een nieuwe offensieve versterking staat. De club wil absoluut extra scorend vermogen halen en met Nsimba lijkt het daarvoor een haalbare en logische piste gevonden te hebben.