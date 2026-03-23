Totale gekte bij Union: het wordt drummen in het Dudenpark

Union Sint-Gillis kan de komende weken rekenen op een kolkend stadion. Voor de vijf thuiswedstrijden in de Champions' Play-offs zal het Joseph Marienstadion zo goed als zeker telkens uitverkocht zijn.

De interesse bij de fans was enorm groot. Al op 2 maart bracht de club zo’n 6.000 mini-abonnementen op de markt, en die waren in geen tijd uitverkocht. Enkel abonnees en Union+ Members kregen toegang tot die verkoop, wat de exclusiviteit nog vergrootte.

Voor elke wedstrijd zullen nog slechts 500 tot 800 losse tickets beschikbaar zijn. Die zullen naar verwachting razendsnel de deur uitgaan, waardoor Union zich mag opmaken voor een indrukwekkende sfeer bij elke thuismatch in de play-offs.

Ook voor de bekerfinale tegen RSC Anderlecht op 14 mei in het Koning Boudewijnstadion is de ticketverkoop intussen gestart. Beide clubs beschikken over zo’n 18.000 tickets, wat de interesse alleen maar aanwakkert.

Union krijgt in de bekerfinale weer tribunes 1 en 2, net als tegen Antwerp

Opvallend: de Union-supporters nemen plaats in tribunes 1 en 2, goed voor in totaal meer dan 18.000 zitjes. Die indeling werd bepaald door de politie en roept bij de fans positieve herinneringen op aan de gewonnen finale tegen Antwerp twee jaar geleden.


De ticketprijzen variëren tussen 35 en 70 euro. In eerste instantie krijgen abonnees en trouwe fans voorrang, met de mogelijkheid om extra tickets aan te kopen. Pas later, indien er nog plaatsen overblijven, krijgen ook andere supporters hun kans.

Kalender van de play-offs gelost: dit zijn de eerste matchen en duels tussen Club en Union

In Italië laten ze ballonnetje op over terugkeer van Lukaku naar Anderlecht deze zomer, journalist reageert

Nogmaals treurnis over afschaffing play-offs volgend seizoen: "Zonde en kortzichtig"

Jeugdscheidsrechter geeft er na 9 matchen de brui aan na beledigingen: "Nochtans veel gewoon van bij NMBS"

Club Brugge-coach Ivan Leko klopt zich op de borst voor de play-offs: "Sinds mijn komst..." Reactie

Cédric Hatenboer ontkracht enkele onwaarheden over zijn periode bij Anderlecht: "Ik vond het apart"

🎥 Losse eindjes bij OHL: ex-Beerschotter en publiek even boos op Mazzu en bal in het kamp van het bestuur Reactie

Bondscoach Rudi Garcia had hem al sneller willen oproepen: "Jongen die voetbal voelt"

Anderlecht, Club Brugge, STVV... "Maar wij krijgen geen aandacht, het gaat altijd over anderen"

Zeven Gent-supporters in vieze papieren: stadionverbod en werkstraf geëist na vandalisme bij Club Brugge

Na Vanaken nog een Rode Duivel die afzegt: roept bondscoach vervangers op?

Zijn die Relegation Play-offs een maat voor niets? Slechts 1 procent kans

Hans Vanaken kreeg heel slecht nieuws: hij moet forfait geven voor Rode Duivels

Na grote zorgen blijft het goeie nieuws maar komen bij 1B-club: positief advies over licentie

Nicky Hayen geeft duidelijk signaal: niet enkel Lawal moet zich zorgen maken

Belgisch toptalent twijfelt over toekomst: twee contractvoorstellen geweigerd, transfer lijkt eraan te komen

Radja Nainggolan dan toch in juridische problemen: rechtbank zal oordelen

Straf, straffer... SK Beveren: record gaat sneuvelen en invaller meteen uitblinker

38 spelers onder dreiging: deze spelers zijn geschorst voor start van de play-offs

Analisten unisono scherp voor KAA Gent

Felice Mazzù heeft zijn mojo teruggevonden... en wil dat bewijzen tegen ex-clubs Charleroi en Genk

Spelers Anderlecht gaan voor de spiegel staan: snoeiharde analyse komt zwaar aan

Mysterie rond Romeo Lavia neemt enkel toe

Bondscoach Rudi Garcia wekt verbazing met uitspraak over Kevin De Bruyne

Vandenbempt hard voor Belgische topclub: "Zij zijn dé teleurstelling van het seizoen"

🎥 Frustratie nadat Laforge Van den Bosch rood geeft: dit hebben ze er bij Antwerp over te zeggen Reactie

Georges-Louis Bouchez haalt uit: "Het is nooit te laat om een stommiteit te stoppen"

Anderlecht afgemaakt: "Helemaal de pedalen kwijt"

Stijn Stijnen krijgt het op zijn heupen na "totale non-prestatie" Patro Eisden tegen Beerschot

Pro League komt met nieuws over bekendmaking kalender play-offs

Wat doet Zulte Waregem nu met zijn coach? Steve Colpaert spreekt over zijn ambities

RWDM Brussels zoekt oplossing voor dreigend faillissement: ineens is samenwerking met buurploeg aan de orde

Hoe staat iedereen ervoor en wie pakt welk Europees ticket? Bekerfinale nog van groot belang

"Rampzalig": ook sterkhouder Anderlecht zakt helemaal door het ijs

Heeft KRC Genk een groot keepersprobleem? Hayen legt uit

Groot nieuws: Chelsea komt met stevige verrassing over Romeo Lavia en Rode Duivels

Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG

