Totale gekte bij Union: het wordt drummen in het Dudenpark

Union Sint-Gillis kan de komende weken rekenen op een kolkend stadion. Voor de vijf thuiswedstrijden in de Champions' Play-offs zal het Joseph Marienstadion zo goed als zeker telkens uitverkocht zijn.

De interesse bij de fans was enorm groot. Al op 2 maart bracht de club zo’n 6.000 mini-abonnementen op de markt, en die waren in geen tijd uitverkocht. Enkel abonnees en Union+ Members kregen toegang tot die verkoop, wat de exclusiviteit nog vergrootte.

Voor elke wedstrijd zullen nog slechts 500 tot 800 losse tickets beschikbaar zijn. Die zullen naar verwachting razendsnel de deur uitgaan, waardoor Union zich mag opmaken voor een indrukwekkende sfeer bij elke thuismatch in de play-offs.

Ook voor de bekerfinale tegen RSC Anderlecht op 14 mei in het Koning Boudewijnstadion is de ticketverkoop intussen gestart. Beide clubs beschikken over zo’n 18.000 tickets, wat de interesse alleen maar aanwakkert.

Union krijgt in de bekerfinale weer tribunes 1 en 2, net als tegen Antwerp

Opvallend: de Union-supporters nemen plaats in tribunes 1 en 2, goed voor in totaal meer dan 18.000 zitjes. Die indeling werd bepaald door de politie en roept bij de fans positieve herinneringen op aan de gewonnen finale tegen Antwerp twee jaar geleden.



De ticketprijzen variëren tussen 35 en 70 euro. In eerste instantie krijgen abonnees en trouwe fans voorrang, met de mogelijkheid om extra tickets aan te kopen. Pas later, indien er nog plaatsen overblijven, krijgen ook andere supporters hun kans.