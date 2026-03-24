Stevige tegenslag voor KV Mechelen: sterkhouder (normaal gezien) zes weken out

KV Mechelen moet voorlopig vrezen voor de inzetbaarheid van Fredrik Hammar. De aanvoerder liep op training een kaakbreuk op na een botsing.

Daardoor ontbreekt Hammar normaal gezien tot zes weken. Een stevige tegenvaller in aanloop naar de Champions' play-offs.

De medische staf bekijkt echter of een snellere terugkeer mogelijk is. Met een beschermend masker hoopt men hem klaar te stomen voor de eerste wedstrijd.

KV Mechelen hoopt Hammar al snel klaar te krijgen

Die staat gepland op 6 april, op het veld van KAA Gent. Het wordt dus een race tegen de klok om hem speelklaar te krijgen.

Er is wel hoop: eerder stond Mory Konaté na een gelijkaardig letsel al na drie weken weer op het veld. Ze bekijken of dat ook voor Hammar mogelijk is.



Ook Mathis Servais hoopt tegen dan opnieuw fit te zijn, nadat hij recent nog gespaard werd na blessureleed.