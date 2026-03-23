Jeugdscheidsrechter geeft er na 9 matchen de brui aan na beledigingen: "Nochtans veel gewoon van bij NMBS"

Roel Verheyden uit Lubbeek heeft besloten zijn carrière als jeugdscheidsrechter voortijdig te beëindigen. Na amper negen wedstrijden hield hij het voor bekeken, vooral door de scheldtirades die hij in de laatste drie matchen kreeg. In een brief aan Voetbal Vlaanderen kaart hij het probleem aan.

“Ik volgde in november een opleiding en begon in januari bij jongens van 13 en 14 jaar te fluiten”, vertelt Verheyden. “Ik hou enorm van het spel, maar door de verwijten van de laatste wedstrijden vrees ik dat mijn liefde voor het voetbal zal verdwijnen. Daarom stop ik.”

De scheldpartijen kwamen niet van de spelers zelf, maar van supporters en een trainer. “Van toeschouwers kan ik het nog begrijpen, het is een emotionele sport. Maar een trainer begon dit weekend buiten proportie te schelden”, aldus Verheyden.

Het precieze taalgebruik wil hij niet delen, maar het moment van de uitbarsting maakte diepe indruk. “Het gebeurde over een onbelangrijk moment waarbij de bal bijna uit was. Ik had hem al gewaarschuwd, maar hij ging door. Omdat de wedstrijd bijna gedaan was, heb ik geen sanctie gegeven en wilde ik er gewoon snel weg zijn.”

Verheyden benadrukt dat hij wel tegen een stootje kan. “Ik werk al 21 jaar bij de NMBS en heb dagelijks discussies met zwartrijders. Maar in mijn vrije tijd heb ik daar geen behoefte aan. Dit trekt een duidelijke grens voor mij.”

Maatschappelijk probleem: scheidsrechters worden doelwit

Hij plaatst het probleem in een bredere context. “Het is een maatschappelijk probleem. Zodra je op het veld staat met een scheidsrechtersuniform, word je een doelwit en denken mensen dat ze alles mogen roepen. Ik weet niet goed wat hiertegen gedaan kan worden, maar ik kaart het bij de bond aan.”





Voetbal Vlaanderen betreurt het voorval. Woordvoerder Nand De Klerck: “Dit maakt ons heel triest", zegt hij bij VRT. We doen alles om het gedrag op en naast het veld te verbeteren, maar het is duidelijk dat er nog veel werk aan de winkel is. Trainers hebben een voorbeeldfunctie, en incidenten kunnen via het wedstrijdverslag alsnog leiden tot boetes of schorsingen.”