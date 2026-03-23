'Bad boy' Lapoussin vertelt zijn verhaal: "Uitgaan en te laat komen, maar er is een verschil"

Loïc Lapoussin heeft de Pro League verlaten voor de Chinese tweede klasse. Daar kan hij met een schone lei herbeginnen, iets wat in België niet langer mogelijk was.

Na zijn eerste goal voor Hengchen leeft Loïc Lapoussin opnieuw helemaal op in China. Meteen ook een kans om terug te blikken op zijn visie op de afgelopen maanden bij STVV, waar hij eerst onder Felice Mazzù terechtkwam en nadien aan de kant werd geschoven door Wouter Vrancken.

"Ik ben in februari 2025 naar Sint-Truiden gekomen om de ploeg te helpen zich te redden, en dat is ons gelukt. Bij mijn komst heb ik ook heel duidelijk aan de clubleiding gezegd dat mijn doel was om in de zomer naar het buitenland te vertrekken", vertelt hij openlijk aan La Dernière Heure.

Niet kwaad op Vrancken

Volgens hem was het niet de technische staf die hem opzij schoof: "Aan het begin van het seizoen heb ik met Wouter Vrancken gesproken, en hij wilde mij in het project integreren. Omdat er tijdens de transferperiode geen alternatief werd gevonden, heeft de clubleiding beslist om mij uit de kern te halen".

De Malagassische international geeft bovendien toe dat hij niet de meest gedisciplineerde speler is, maar vindt dat men er te zwaar aan tilt: "Het klopt dat ik graag uitging en dat ik soms te laat kwam. Maar je moet het verschil zien tussen iemand die graag plezier maakt en iemand die de kleedkamer saboteert… Jammer dat sommigen oordelen op basis van geruchten zonder de context te kennen".



"Bij STVV had ik geen enkel probleem om eens buiten te komen of iets te gaan drinken. Maar als je eenmaal een etiket opgeplakt krijgt, raak je dat in het voetbal bijna niet meer kwijt. Daarna ben ik in die situatie beland door mijn eigen keuzes. Ik heb daar geen spijt van, want het hoort bij mijn verhaal. Maar nu weet ik wel wat ik moet doen", besluit hij.