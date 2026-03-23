Hoe staat iedereen ervoor en wie pakt welk Europees ticket? Bekerfinale nog van groot belang

De teerling is geworpen, de play-offs zijn bekend. En dus is de vraag: wie haalt nu welke prijs en welk Europees ticket levert dat op. We lijsten graag alles even op, zodat u helemaal mee bent met de zaak.

Om te beginnen even de stand van de Champions' Play-offs. Zoals geweten worden de punten na de reguliere competitie gehalveerd, wat vooral voor Union SG, Club Brugge en STVV jammer is - zij hadden een grote voorsprong op de nummers 4, 5 en 6.

Union 33

Club Brugge 32*

STVV 29*

KAA Gent 23*

KV Mechelen 23*

RSC Anderlecht 22

Bij gelijke stand halen Union SG en RSC Anderlecht dus de bovenhand op de andere ploegen, verder wordt de ranglijst gevolgd bij gelijke punten. Bovendien is Union al zeker van een laag Europees ticket, zelfs als ze nog zesde zouden worden.

Wie pakt welk Europees ticket?

Die kans lijkt niet meteen groot, maar toch. Union SG en Anderlecht spelen tegen elkaar de bekerfinale en ook dat kan zijn gevolgen zeker nog hebben aan het einde van het verhaal, want mogelijk schuiven de Europese tickets dan door.

De basissituatie is sinds jaar en dag de volgende:



Kampioen: League Phase Champions League

League Phase Champions League Tweede: 3e kwalificatieronde Champions League

3e kwalificatieronde Champions League Bekerwinnaar: Play-offs Europa League

Play-offs Europa League Derde: 2e kwalificatieronde Europa League

2e kwalificatieronde Europa League Vierde of winnaar Europe Play-offs: 2e kwalificatieronde Conference League

Als de bekerwinnaar in de top-4 zou eindigen - in het geval van Union SG zeer realistisch, in het geval van Anderlecht op dit moment koffiedik kijken - is het het nummer 5 dat het duel tegen de winnaar van de Europe Play-offs speelt.

En als de bekerwinnaar in de top-3 zou eindigen, dan schuiven ook de Europese tickets zelf in rang op en krijgt de derde een ticket voor de Play-offs van de Europa League. En hoe staat het er voor in de Europe Play-offs? Daar lijkt iedereen met een goede reeks nog voor Europees voetbal te kunnen spelen.

KRC Genk 21

Standard 20

Westerlo 20*

Antwerp 18*

Charleroi 17

OH Leuven 17