Belgisch toptalent twijfelt over toekomst: twee contractvoorstellen geweigerd, transfer lijkt eraan te komen

Het jonge Belgische talent Jorthy Mokio, momenteel bijzonder gegeerd op de transfermarkt, heeft nog geen knoop doorgehakt over zijn toekomst. Ajax probeert hem nochtans te overtuigen om zijn contract te verlengen, maar voorlopig zonder succes.

Volgens informatie van Sky Sports werden er al twee contractvoorstellen gedaan aan de entourage van de speler. Die werden echter afgewezen, omdat ze volgens het kamp-Mokio niet in lijn liggen met zijn prestaties en sterke ontwikkeling van de voorbije periode. Het signaal richting het bestuur is duidelijk: Mokio wil naar waarde geschat worden.

De recente komst van Jordi Cruyff zou het dossier wel in een nieuwe plooi kunnen leggen. Intern leeft de hoop dat hij zijn invloed kan aanwenden om de speler te overtuigen van het project op lange termijn.

Jorthy Mokio lijkt naar een topcompetitie te vertrekken

Toch lijkt de tendens momenteel eerder richting een vertrek te gaan. De kloof tussen de verwachtingen van de speler en het bod van de club blijft aanzienlijk, waardoor een akkoord voorlopig niet in zicht is.

Intussen wordt de situatie op de voet gevolgd door verschillende Europese clubs. Vooral teams uit Engeland, Frankrijk en Italië houden Mokio nauwlettend in de gaten en staan klaar om toe te slaan zodra zich een opportuniteit aandient.



Eén ding is zeker: het dossier rond Mokio is nog lang niet afgerond en dreigt de komende weken een van de opvallendste verhalen van de transferperiode te worden.