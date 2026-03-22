Bayern München op weg om alle records van tafel te vegen, Kompany reageert

Bayern München blijft indruk maken, zowel in Europa als in de competitie. Na een demonstratie tegen Atalanta in de UEFA Champions League, volgde ook in de Bundesliga een duidelijke zege tegen Union Berlin: 4-0.

De ploeg van Vincent Kompany lijkt zo onstuitbaar en zette opnieuw een stap richting de landstitel. Tegelijk komt ook een historisch record steeds dichterbij.

Na 27 speeldagen staat Bayern al op 97 doelpunten in de Bundesliga. Daarmee lonkt het clubrecord uit het seizoen 1971/72, toen er 101 keer werd gescoord. Met nog zeven wedstrijden te gaan lijkt dat cijfer slechts een kwestie van tijd.

Toch blijft Kompany opvallend nuchter onder die statistieken. “Dat interesseert me eigenlijk niet”, reageerde hij na de wedstrijd. “Ik denk dat we het record wel gaan breken, want anders gaan we niet veel punten meer pakken.”

Voorbereiding op volgend seizoen al bezig

Voor de Belgische coach ligt de focus elders. In de eerste plaats wil hij zo snel mogelijk de titel veiligstellen. Bayern heeft momenteel een comfortabele voorsprong van negen punten op eerste achtervolger Borussia Dortmund.



Verslappen zit er volgens Kompany niet in. “We zullen onze manier van spelen niet veranderen omdat het seizoen op zijn einde loopt”, klinkt het. “We zijn nu al bezig met de voorbereiding op volgend seizoen, want anders betaal je daar later de prijs voor.”