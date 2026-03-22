Bayern München op weg om alle records van tafel te vegen, Kompany reageert

Bayern München blijft indruk maken, zowel in Europa als in de competitie. Na een demonstratie tegen Atalanta in de UEFA Champions League, volgde ook in de Bundesliga een duidelijke zege tegen Union Berlin: 4-0.

De ploeg van Vincent Kompany lijkt zo onstuitbaar en zette opnieuw een stap richting de landstitel. Tegelijk komt ook een historisch record steeds dichterbij.

Na 27 speeldagen staat Bayern al op 97 doelpunten in de Bundesliga. Daarmee lonkt het clubrecord uit het seizoen 1971/72, toen er 101 keer werd gescoord. Met nog zeven wedstrijden te gaan lijkt dat cijfer slechts een kwestie van tijd.

Toch blijft Kompany opvallend nuchter onder die statistieken. “Dat interesseert me eigenlijk niet”, reageerde hij na de wedstrijd. “Ik denk dat we het record wel gaan breken, want anders gaan we niet veel punten meer pakken.”

Voorbereiding op volgend seizoen al bezig

Voor de Belgische coach ligt de focus elders. In de eerste plaats wil hij zo snel mogelijk de titel veiligstellen. Bayern heeft momenteel een comfortabele voorsprong van negen punten op eerste achtervolger Borussia Dortmund.


Verslappen zit er volgens Kompany niet in. “We zullen onze manier van spelen niet veranderen omdat het seizoen op zijn einde loopt”, klinkt het. “We zijn nu al bezig met de voorbereiding op volgend seizoen, want anders betaal je daar later de prijs voor.”

Héél goed nieuws voor KAA Gent, sterkhouder is eindelijk terug: "Klaar voor play-offs"

LIVE: Stelt OHL weer voor eigen publiek het behoud veilig of eindigt Antwerp competitie met positieve noot?

Promotie in gevaar? Beerschot doet uitstekende zaak: "Ik moet nu niet te veel zeggen"

LIVE Club Brugge-KV Mechelen: Springt blauw-zwart, zonder Vanaken, nog over Union op de slotspeeldag?

LIVE: Wie op het middenveld? En kan Cercle Brugge de play-downs nog ontlopen op Anderlecht?

Rayane Bounida kiest voor Marokko, maar... die selecteren hem niet

Anderlecht-fans willen indrukwekkend eerbetoon brengen en vragen om Belgische vlag mee te brengen

Frankrijk belachelijk gemaakt: de zaak van Club Brugge-speler Mamadou Diakhon zal niet zonder gevolgen blijven

"De grote uitdaging": Rob Schoofs duidelijk over 'achtervolger' Club Brugge

"We hebben nog heel veel werk": Vincent Euvrard spreekt klare taal vlak voor de play-offs Interview

Ex-speler van Standard en Anderlecht vindt opvallende nieuwe club

Voorzitter van KRC Genk zet puntjes op de i vlak voor duel tegen La Louvière

12 goals in 3 matchen in de Challenger Pro League: dit gebeurde er allemaal

Johan Boskamp kan het niet laten over afwezigheid van Thibaut Courtois bij Rode Duivels

Jongens een kans geven? Charaï spreekt klare taal over play-offs met Westerlo

Vanderbiest kijkt op van 'oude gewoonte' bij publiek van KV Mechelen

📷 Mauves Army 2003 doet speciale oproep voor match tegen Cercle Brugge

Wie gaat zich redden? Analisten verschillen van mening over de zaak

Nainggolan maakt rekensommetje bij Patro: "Dat hebben we nog nodig"

Grote afwezige in selectie van Club Brugge voor duel met KV Mechelen

Lokeren in rouw na overlijden van amper 44-jarige ex-speler

Belgische trainer doet het hele boekje open over Didier Lamkel Zé: "De beste in België, maar..."

Kortrijk weggevaagd: Bouchez doet Beerschot dromen

Zorgen bij Antwerp om bepalende speler die toch al een tijdje terug werd verwacht

Jaren later nog altijd geruchten over rol van Club Brugge in bepalende match

Amadou Onana geeft zijn ongezouten mening over Romelu Lukaku

Fred Vanderbiest over het 'slechte voorbeeld' van Boskamp, Van Wijk, Vandereycken: "Op en over het randje"

Verliest België straks toptalent Roméo Lavia aan een ander land? Het begint een probleem te worden

Filip Joos over JPL-club die helemaal in de soep draait: "Dat was het kantelpunt"

"Als ik bij Anderlecht had gespeeld, was ik Rode Duivel geweest" - Voormalig JPL-vedette heeft stevige mening

Voormalig wereldster kent Kompany door en door: "Hij kan de Champions League winnen"

Vincent Kompany brengt geruststellend nieuws: "Dit zou geen probleem mogen zijn"

Opvallend verhaal bij Antwerp: van mogen vertrekken in de winter naar basisspeler

Ongeslagen coach windt er geen doekjes om wat het ultieme einddoel is: "Feesten én presteren kan zeker"

Van Bommel komt met pikante details over vertrek bij Antwerp en rol Paul Gheysens naar buiten

RB Leipzig RB Leipzig 5-0 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim
1. FC Köln 1. FC Köln 3-3 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 0-1 Werder Bremen Werder Bremen
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 3-3 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Bayern München Bayern München 4-0 Union Berlin Union Berlin
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 3-2 Hamburger SV Hamburger SV
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 15:30 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
FC St. Pauli FC St. Pauli 17:30 Freiburg Freiburg
FC Augsburg FC Augsburg 19:30 VFB Stuttgart VFB Stuttgart

