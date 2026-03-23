Mysterie rond Romeo Lavia neemt enkel toe

Mysterie rond Romeo Lavia neemt enkel toe

Sluit Roméo Lavia vandaag nog aan bij de Rode Duivels? De signalen zijn intussen eerder negatief, ondanks een oproep van de bond. Ook Chelsea heeft een eerder bericht alvast verwijderd van haar webstek.

Sinds de allereerste wedstrijd van het tijdperk-Domenico Tedesco werd Roméo Lavia door blessureleed niet meer opgeroepen bij de Rode Duivels. Maar begin deze week zorgt hij plots voor een opvallend en vooral verwarrend verhaal.

Chelsea zette Lavia op zijn interlandslijst

Chelsea kondigde namelijk op zijn website aan dat de middenvelder zich zou aansluiten bij de Belgische U21. Dat zou een eerste keer zijn sinds zijn enige optreden bij de Jonge Duivels in juni 2022. Maar komt het ook zover?

Intussen liet de bond nog altijd niets weten. Lavia stond bovendien niet op de selectie die Gill Swerts bekendmaakte. Chelsea haalde het bericht daarna ook weer van zijn site weg, wat uiteraard voor extra vragen zorgde.

Chelsea haalt bericht opnieuw weg

La Dernière Heure geeft intussen een mogelijke verklaring. Volgens de krant heeft de speler de oproep gewoon geweigerd. Chelsea paste daarop de lijst met internationals aan en schrapte Lavia opnieuw van het lijstje.

Waarom hij bedankte, is niet bekend. Maar na alle fysieke problemen van de voorbije seizoenen lijkt het logisch dat Roméo Lavia geen risico wil nemen en de interlandbreak gebruikt om verder te werken aan zijn conditie en volledig wedstrijdfit te geraken.

