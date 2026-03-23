Groot nieuws: Chelsea komt met stevige verrassing over Romeo Lavia en Rode Duivels

Er was de laatste dagen veel te doen over Romeo Lavia. Die werd andermaal niet opgeroepen door bondscoach Rudi Garcia en dat heeft toch wel zijn gevolgen voor de toekomst. Al is er nu wel een opvallend bericht van Chelsea.

Het is al drie jaar geleden dat Romeo Lavia nog eens speelde voor de Rode Duivels. Dat was op 28 maart 2023 in de oefenmatch van de Rode Duivels tegen Duitsland. Hij viel toen 10 minuten in onder bondscoach Domenico Tedesco.

Lavia al drie jaar geen Rode Duivel meer

Om maar te zeggen dat het lang geleden is. Bovendien heeft Lavia de voorbije jaren veel blessureleed gekend. "Hij ligt meer in de lappenmand dan dat hij op het veld staat", klonk het op de persconferentie van de bondscoach.

Nochtans is Lavia op dit moment wel fit. De ontgoocheling is dan ook groot in het kamp van de middenvelder, die binnenkort ook voor Ghana of Congo zou kunnen kiezen aangezien hij van sportnationaliteit zou kunnen gaan veranderen.

Lavia naar de U21 van België?

Op de webstek van Chelsea staat dan weer heel ander nieuws. Daar meldden ze dit weekend dat Lavia zou zijn opgeroepen door de Belgische voetbalbond ... voor de wedstrijden van de U21. De KBVB maakte daar nochtans geen melding van.



De Belgische beloften spelen als co-leider in hun EK-kwalificatiegroep een heel belangrijk duel op vrijdag 27 maart aan Den Dreef in Leuven tegen Oostenrijk. Een paar dagen later is er een oefenduel tegen Nederland.