Na alle kritiek van de fans: modejournaliste analyseert nieuwe shirts van Rode Duivels

De Belgische voetbalbond showde deze week het nieuwe uitshirt van de Rode Duivels. En daar kwam meteen heel veel kritiek op.

Opvallend nieuw shirt voor Rode Duivels

Het nieuwe shirt van de Rode Duivels dat werd voorgesteld naar aanleiding van de bekendmaking van de selectie van bondscoach Rudi Garcia en de trip naar de Verenigde Staten is een ode aan René Magritte.

De gekozen kleuren kunnen echter weinig fans overtuigen, maar dat is buiten modejournaliste Lisa Lefèvre gerekend. “Ik ben zeker fan. Ik vind het ook goed dat topsport de connectie vindt met de culturele identiteit van België”, vertelt ze aan Sporza.

Bondscoach Rudi Garcia was lovend over de truitjes, maar veel fans zijn dat helemaal niet. Dat de shirts opvallen is alvast waar. “Het is goed dat we weggaan van het cliché dat mannen geen roze mogen dragen.”

Surrealisme

Die kleuren springen eruit tussen alle andere shirts. “Het is eens leuk dat we als Belgen durven op te vallen”, gaat Lefèvre verder. Zeker in vergelijking met het Kuifje-exemplaar vindt ze dit heel erg geslaagd.



“Wel is het een chaotische print, waarmee men wil verwijzen naar de verbeelding binnen het surrealisme. Maar je hebt er veel fantasie voor nodig - wat dat misschien ook weer past”, besluit ze haar analyse.