Reactie Zware frustratie bij Anderlecht: "De muren daverden" en "Zo verliezen we alle matchen in PO1"

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit het Lotto Park
| 2 reacties
Anderlecht was niet op de afspraak tegen Cercle Brugge, dat is het minste wat we kunnen zeggen. Op een gegeven moment dreigde paars-wit zelfs uit de top zes te vallen. Jérémy Taravel was laaiend tijdens en na de match.

Taravel wond er geen doekjes rond. "We wisten dat zij op de tweede bal gingen azen, we hadden dat meer dan genoeg aangegeven", aldus Taravel. "Maar de mentaliteit was vandaag niet goed."

Anderlecht liet zich in de eerste helft in alle duels aftroeven, ook voor doel. "In de tweede helft hebben we proberen duwen, maar het ging niet. Vanavond is een heel grote ontgoocheling voor mij. Ik vroeg inzet van bij het begin, maar kreeg dat niet."

Jérémy Taravel was woedend op zijn spelers

De spelers van Anderlecht hebben dan ook een andere kant van Taravel leren kennen. "Ik heb geroepen na de match ja. Dit aanvaard ik niet. De muren hebben gedaverd. Anderlecht moet altijd in play-off 1 zitten. En dan speel je thuis voor eigen publiek zo'n match? Dat mag niet gebeuren."

"Ik heb duidelijk gemaakt dat dit moet veranderen. Als we zo in de Champions' Play-offs spelen verliezen we alle matchen. Vorige week in Mechelen was een andere zaak. Vandaag verdienden we duidelijk te verliezen."

Dat Genk op een gegeven moment dichtbij haasje-over stond, had Taravel niet meegekregen. "Ik was niet bezig met de andere resultaten. Ik was zo geënerveerd tijdens de match. Anderlecht moet elk jaar in PO1 zitten. Door eigen toedoen, niet omdat anderen niet gedaan hebben wat ze moesten doen", besloot Taravel.

Anderlecht moet La Louvière bedanken: desastreus paars-wit gaat in eigen huis kopje onder tegen Cercle Brugge

20:29
 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG

