'Transfersom van Clubspeler blijft stijgen: Atletico Madrid klaar om toe te happen'

Het wordt wellicht een bijzonder drukke transferzomer in het Jan Breydelstadion. Ook Atletico Madrid wil zaken doen met Club Brugge.

Tresoldi in beeld bij Atletico Madrid

Club Brugge heeft dit jaar heel wat spelers die zichzelf in de kijker hebben gespeeld. De Champions League is daar het ideale uitstalraam voor.

Ook Nicolo Tresoldi heeft dat meer dan eens gedaan. Bovendien speelt hij de voorbije weken ontzettend goede matchen, wat de interesse alleen maar doet toenemen.

'Esto es Atlético' meldt dat ook Atletico Madrid interesse heeft om Tresoldi deze zomer binnen te halen. Sportief directeur Mateu Alemany is onder de indruk.

Transfersom blijft stijgen

Hij ziet ook voldoende potentieel in de toekomst van Tresoldi en bedenkt welke strategie het best zou werken om Tresoldi naar La Liga te halen. Ze zouden willen landen op 20 miljoen euro.

Volgens het medium blijft de transferprijs van Tresoldi week per week stijgen omdat hij telkens beter presteert. Transfermarkt schat hem momenteel op 13 miljoen euro, maar voor die prijs zal hij nooit vertrekken.