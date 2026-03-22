Yves Vanderhaeghe weet al perfect waar zijn toekomst ligt

Yves Vanderhaeghe pakte zaterdag uit met Francs Borains. Hij doet het goed als trainer, maar werkt ondertussen ook aan zijn toekomst.

Moeilijke job als trainer

Yves Vanderhaeghe boekte in de Challenger Pro League een mooie overwinning, uitgerekend tegen KV Kortrijk. Toch is de job van trainer niet zo eenvoudig als je ziet hoe snel iemand ontslagen kan worden.

“Pijnlijk hé. Het ís ook een hondenjob. Er is nog nauwelijks kans om op jaarbasis te werken, laat staan op lange termijn”, vertelt Vanderhaeghe aan de Krant van West-Vlaanderen.

Hij ziet het zelfs zover komen dat er binnenkort nog met contracten van drie of vier maanden gaat gewerkt worden. “Ik weet niet zeker of ik door die onzekerheid nog zou beginnen aan het trainersvak en niet iets anders in het voetbal zou zoeken.”

Toekomst als technisch directeur

Bij zijn laatste opdrachten moest hij altijd vechten tegen degradatie. Dat was ook in Kortrijk het geval. Nu draait alles er veel beter. De passie voor het voetbal houdt Vanderhaeghe echter op de velden.

Hij heeft alvast een plan voor de toekomst. “Ik denk wel dat ik die nieuwe opleiding van de voetbalbond tot technisch directeur zal volgen. Bob Peeters is het al bij SK Beveren, het lijkt me wel interessant”, besluit hij.