"De grote uitdaging": Rob Schoofs duidelijk over 'achtervolger' Club Brugge

Met een punt in de slotwedstrijd verzekert Union SG zich van de leidersplek in de Jupiler Pro League. Al volgt Club Brugge heel erg kort.

Union SG als leider

Union SG heeft een sterk seizoen achter de rug in Europa. Toch hoopt Rob Schoofs dat het beste met zijn ploeg nog moet komen. “Minstens één en liefst twee prijzen pakken”, vertelt hij meteen aan Het Belang van Limburg.

Het seizoen loopt volgens onwaarschijnlijk goed. De Brusselaars staan al bijna het volledige seizoen op kop en hebben ook nog een ticket voor de bekerfinale tegen RSC Anderlecht op zak.

“Als je het allemaal op een rijtje zet, zijn we bezig aan een onwaarschijnlijk seizoen. Ik vind dat dat een beetje onderbelicht blijft”, is Schoofs heel erg duidelijk.

Groter budget bij Club Brugge

Hij maakt graag een vergelijking met de eerste achtervolger. “Club Brugge kende een fantastisch seizoen in Europa met een groter budget en een bredere kern dan wij, maar we houden ze wel al een heel seizoen achter ons.”



Nu is het de bedoeling om hen ook in de Champions’ Play-offs achter zich te houden. Maar ook STVV ziet Schoofs nog als een titelkandidaat. “Ze draaien al het hele seizoen mee bovenin en bewijzen elke week hoe goed ze kunnen voetballen”, besluit hij.