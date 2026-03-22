Hayen klinkt bijzonder strijdvaardig: "Op welke manier en langs welke weg dan ook"

Voor KRC Genk is het een bijzonder zware week. Donderdag werd de ploeg van Nicky Hayen Europees uitgeschakeld, vandaag is het bang afwachten of ze de top zes halen.

De zware 5-1-nederlaag tegen Freiburg en de Europese uitschakeling kwamen hard aan bij de KRC Genk, maar trainer Nicky Hayen liet er geen gras over groeien.

“Donderdag heb ik de spelers al toegesproken op het veld, tijdens de maaltijd in het hotel hebben we benadrukt hoe belangrijk het is om er alles aan te doen om optimaal te herstellen”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg.

Vrijdag was er een recuperatietraining voor wie de volledige match speelde. De andere spelers kregen een intensievere training voorgeschoteld. Hayen legt de lat hoog voor de match van vandaag, al heeft hij niks zelf in handen.

Iedereen moet klaar zijn om zondag in La Louvière tot het uiterste te gaan. We zijn mee afhankelijk van anderen, maar mogen niet naar anderen kijken. Zelf winnen is de opdracht, we zien wel hoe ver ons dat brengt”, reageert hij nuchter.

Hayen is ervan overtuigd dat zijn ploeg genoeg winnaars zal hebben na de ontgoocheling. Er werd ook getraind op kunstgras om voldoende voorbereid te zijn op de omstandigheden waarin gespeeld moet worden.

Lees ook... Voorzitter van KRC Genk zet puntjes op de i vlak voor duel tegen La Louvière

“Het heeft geen zin om daar te veel over te zeuren”, besluit hij. En Hayen klinkt bijzonder strijdvaardig. “Wij willen opnieuw Europa in, op welke manier en langs welke weg dan ook.”

Volg La Louvière - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30.

Tuur Dierckx zet deze uitslagen in zijn pronostiek en stuurt Genk naar de top zes

Yves Vanderhaeghe wint tegen 'zijn' Kortrijk dankzij joker: "Paar weken geleden besloten"

🎥 Hoe gek is dit? Fans van Ajax lopen snelweg op richting spelersbus

'Club Brugge heeft dure vervanger voor Joel Ordonez op het oog'

Voorzitter van KRC Genk zet puntjes op de i vlak voor duel tegen La Louvière

LIVE: Do or die voor KAA Gent op bezoek bij de hekkensluiter

Plots heel veel lof voor Pocognoli: AS Monaco op koers voor Champions League-ticket

🎥 Dit zegt veel over motivatie nieuwe Rode Duivel, die ook scoorde: "Rusten coach? Nee, ik zit er helemaal in"

🎥 Overmand door emotie: Jamie Vardy biedt Belg zijn eerste doelpunt in de Serie A aan

Ex-speler Anderlecht zag dat paars-wit hem een vuile streek lapte: "Tottenham wilde me hebben"

LIVE: Stelt OHL weer voor eigen publiek het behoud veilig of eindigt Antwerp competitie met positieve noot?

Héél goed nieuws voor KAA Gent, sterkhouder is eindelijk terug: "Klaar voor play-offs"

LIVE Club Brugge-KV Mechelen: Springt blauw-zwart, zonder Vanaken, nog over Union op de slotspeeldag?

LIVE: Wie op het middenveld? En kan Cercle Brugge nog vertrouwen tanken richting Relegation Play-offs?

Promotie in gevaar? Beerschot doet uitstekende zaak: "Ik moet nu niet te veel zeggen"

Anderlecht-fans willen indrukwekkend eerbetoon brengen en vragen om Belgische vlag mee te brengen

Rayane Bounida kiest voor Marokko, maar... die selecteren hem niet

Frankrijk belachelijk gemaakt: de zaak van Club Brugge-speler Mamadou Diakhon zal niet zonder gevolgen blijven

Hoog bezoek vandaag in het Lotto Park? Romelu Lukaku doet fans hopen

Bayern München op weg om alle records van tafel te vegen, Kompany reageert

"De grote uitdaging": Rob Schoofs duidelijk over 'achtervolger' Club Brugge

"We hebben nog heel veel werk": Vincent Euvrard spreekt klare taal vlak voor de play-offs Interview

Ex-speler van Standard en Anderlecht vindt opvallende nieuwe club

Wie gaat zich redden? Analisten verschillen van mening over de zaak

Jongens een kans geven? Charaï spreekt klare taal over play-offs met Westerlo

12 goals in 3 matchen in de Challenger Pro League: dit gebeurde er allemaal

Vanderbiest kijkt op van 'oude gewoonte' bij publiek van KV Mechelen

Johan Boskamp kan het niet laten over afwezigheid van Thibaut Courtois bij Rode Duivels

📷 Mauves Army 2003 doet speciale oproep voor match tegen Cercle Brugge

Nainggolan maakt rekensommetje bij Patro: "Dat hebben we nog nodig"

Grote afwezige in selectie van Club Brugge voor duel met KV Mechelen

Belgische trainer doet het hele boekje open over Didier Lamkel Zé: "De beste in België, maar..."

Johan Boskamp scherp voor KRC Genk: "Krijg er een dikke kop van"

Lokeren in rouw na overlijden van amper 44-jarige ex-speler

Zorgen bij Antwerp om bepalende speler die toch al een tijdje terug werd verwacht

Kortrijk weggevaagd: Bouchez doet Beerschot dromen

Jupiler Pro League

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 18:30 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 18:30 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:30 Charleroi Charleroi
Standard Standard 18:30 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 18:30 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 18:30 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 18:30 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 18:30 Union SG Union SG

