Hayen klinkt bijzonder strijdvaardig: "Op welke manier en langs welke weg dan ook"

Voor KRC Genk is het een bijzonder zware week. Donderdag werd de ploeg van Nicky Hayen Europees uitgeschakeld, vandaag is het bang afwachten of ze de top zes halen.

Drukke en spannende week voor KRC Genk

De zware 5-1-nederlaag tegen Freiburg en de Europese uitschakeling kwamen hard aan bij de KRC Genk, maar trainer Nicky Hayen liet er geen gras over groeien.

“Donderdag heb ik de spelers al toegesproken op het veld, tijdens de maaltijd in het hotel hebben we benadrukt hoe belangrijk het is om er alles aan te doen om optimaal te herstellen”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg.

Vrijdag was er een recuperatietraining voor wie de volledige match speelde. De andere spelers kregen een intensievere training voorgeschoteld. Hayen legt de lat hoog voor de match van vandaag, al heeft hij niks zelf in handen.

“Iedereen moet klaar zijn om zondag in La Louvière tot het uiterste te gaan. We zijn mee afhankelijk van anderen, maar mogen niet naar anderen kijken. Zelf winnen is de opdracht, we zien wel hoe ver ons dat brengt”, reageert hij nuchter.

Europees ticket afdwingen

Hayen is ervan overtuigd dat zijn ploeg genoeg winnaars zal hebben na de ontgoocheling. Er werd ook getraind op kunstgras om voldoende voorbereid te zijn op de omstandigheden waarin gespeeld moet worden.



“Het heeft geen zin om daar te veel over te zeuren”, besluit hij. En Hayen klinkt bijzonder strijdvaardig. “Wij willen opnieuw Europa in, op welke manier en langs welke weg dan ook.”