Promotie in gevaar? Beerschot doet uitstekende zaak: "Ik moet nu niet te veel zeggen"

KV Kortrijk blijft het bijzonder moeilijk hebben op verplaatsing. Tegen Francs Borains ging het zaterdag zwaar onderuit met 4-1, waardoor de West-Vlamingen achterblijven met een wel heel pover rapport buitenshuis.

De ploeg van Michiel Jonckheere pakte zo amper 3 op 24 buitenshuis. Een pijnlijk cijfer dat de zorgen alleen maar groter maakt. Kortrijk heeft wel nog een match minder dan Beerschot, maar ziet de concurrenten voor de tweede plaats wel naderen tot op één punt.

Na afloop was Jonckheere duidelijk in zijn analyse. “Ik ben teleurgesteld en gefrustreerd. Dat is normaal als je 4-1 verliest tegen Francs Borains”, klonk het bij Het Nieuwsblad. De afwezigheid van enkele spelers mocht volgens hem geen excuus zijn.

Toch zag de coach ook momenten waarop zijn ploeg beter kon doen. “We hadden kansen om op voorsprong te komen en ook na de pauze waren er mogelijkheden. Maar als je twee keer een tegengoal slikt na een lange inworp, dan maak je het jezelf onmogelijk.”

KV Kortrijk moet gaan herbronnen

De interlandbreak komt volgens Jonckheere dan ook op het juiste moment. “Ik moet nu niet te veel zeggen. De jongens moeten voor de spiegel staan. Het belangrijkste is dat we als groep samenblijven.”



De trainer beseft dat er werk aan de winkel is. “Dit is een enorme dreun, die we niet zagen aankomen. Binnen twee weken wacht opnieuw een finale, maar het is duidelijk: we gaan moeten herbronnen.”