Promotie in gevaar? Beerschot doet uitstekende zaak: "Ik moet nu niet te veel zeggen"

KV Kortrijk blijft het bijzonder moeilijk hebben op verplaatsing. Tegen Francs Borains ging het zaterdag zwaar onderuit met 4-1, waardoor de West-Vlamingen achterblijven met een wel heel pover rapport buitenshuis.

De ploeg van Michiel Jonckheere pakte zo amper 3 op 24 buitenshuis. Een pijnlijk cijfer dat de zorgen alleen maar groter maakt. Kortrijk heeft wel nog een match minder dan Beerschot, maar ziet de concurrenten voor de tweede plaats wel naderen tot op één punt. 

Na afloop was Jonckheere duidelijk in zijn analyse. “Ik ben teleurgesteld en gefrustreerd. Dat is normaal als je 4-1 verliest tegen Francs Borains”, klonk het bij Het Nieuwsblad. De afwezigheid van enkele spelers mocht volgens hem geen excuus zijn.

Toch zag de coach ook momenten waarop zijn ploeg beter kon doen. “We hadden kansen om op voorsprong te komen en ook na de pauze waren er mogelijkheden. Maar als je twee keer een tegengoal slikt na een lange inworp, dan maak je het jezelf onmogelijk.”

De interlandbreak komt volgens Jonckheere dan ook op het juiste moment. “Ik moet nu niet te veel zeggen. De jongens moeten voor de spiegel staan. Het belangrijkste is dat we als groep samenblijven.”


De trainer beseft dat er werk aan de winkel is. “Dit is een enorme dreun, die we niet zagen aankomen. Binnen twee weken wacht opnieuw een finale, maar het is duidelijk: we gaan moeten herbronnen.”

Héél goed nieuws voor KAA Gent, sterkhouder is eindelijk terug: "Klaar voor play-offs"

11:00
LIVE: Stelt OHL weer voor eigen publiek het behoud veilig of eindigt Antwerp competitie met positieve noot?

10:45
LIVE Club Brugge-KV Mechelen: Springt blauw-zwart, zonder Vanaken, nog over Union op de slotspeeldag?

10:25
LIVE: Wie op het middenveld? En kan Cercle Brugge de play-downs nog ontlopen op Anderlecht?

10:15
Rayane Bounida kiest voor Marokko, maar... die selecteren hem niet

10:00
4
Anderlecht-fans willen indrukwekkend eerbetoon brengen en vragen om Belgische vlag mee te brengen

09:30
1
Frankrijk belachelijk gemaakt: de zaak van Club Brugge-speler Mamadou Diakhon zal niet zonder gevolgen blijven

09:00
Bayern München op weg om alle records van tafel te vegen, Kompany reageert

08:40
Hoog bezoek vandaag in het Lotto Park? Romelu Lukaku doet fans hopen

08:20
"De grote uitdaging": Rob Schoofs duidelijk over 'achtervolger' Club Brugge

07:00
Ex-speler van Standard en Anderlecht vindt opvallende nieuwe club

23:00
"We hebben nog heel veel werk": Vincent Euvrard spreekt klare taal vlak voor de play-offs Interview

06:30
1
Nainggolan maakt rekensommetje bij Patro: "Dat hebben we nog nodig"

20:00
12 goals in 3 matchen in de Challenger Pro League: dit gebeurde er allemaal

21:58
Voorzitter van KRC Genk zet puntjes op de i vlak voor duel tegen La Louvière

22:30
Johan Boskamp kan het niet laten over afwezigheid van Thibaut Courtois bij Rode Duivels

21:40
5
Kortrijk weggevaagd: Bouchez doet Beerschot dromen

18:20
Jongens een kans geven? Charaï spreekt klare taal over play-offs met Westerlo

21:20
Vanderbiest kijkt op van 'oude gewoonte' bij publiek van KV Mechelen

21:00
📷 Mauves Army 2003 doet speciale oproep voor match tegen Cercle Brugge

20:30
Wie gaat zich redden? Analisten verschillen van mening over de zaak

20:15
Lokeren in rouw na overlijden van amper 44-jarige ex-speler

19:00
Grote afwezige in selectie van Club Brugge voor duel met KV Mechelen

19:30
2
Belgische trainer doet het hele boekje open over Didier Lamkel Zé: "De beste in België, maar..."

18:30
3
Zorgen bij Antwerp om bepalende speler die toch al een tijdje terug werd verwacht

18:00
3
Mo Messoudi spreekt over zijn topspits ... én wat met de farçe van Seraing - Kortrijk?

12:40
2
Jaren later nog altijd geruchten over rol van Club Brugge in bepalende match

17:30
8
Amadou Onana geeft zijn ongezouten mening over Romelu Lukaku

17:00
1
Fred Vanderbiest over het 'slechte voorbeeld' van Boskamp, Van Wijk, Vandereycken: "Op en over het randje"

16:30
1
Verliest België straks toptalent Roméo Lavia aan een ander land? Het begint een probleem te worden

16:00
16
Filip Joos over JPL-club die helemaal in de soep draait: "Dat was het kantelpunt"

15:45
"Als ik bij Anderlecht had gespeeld, was ik Rode Duivel geweest" - Voormalig JPL-vedette heeft stevige mening

15:30
Ongeslagen coach windt er geen doekjes om wat het ultieme einddoel is: "Feesten én presteren kan zeker"

14:15
Opvallend verhaal bij Antwerp: van mogen vertrekken in de winter naar basisspeler

15:00
1
Beerschot zet druk op ketel KV Kortrijk: Mo Messoudi laat er geen twijfel over bestaan

11:40
Voormalig wereldster kent Kompany door en door: "Hij kan de Champions League winnen"

14:30

Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 0-4 K Beerschot VA K Beerschot VA
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 1-2 Jong Genk Jong Genk
Eupen Eupen 0-0 Seraing Seraing
Francs Borains Francs Borains 4-1 KV Kortrijk KV Kortrijk
KAA Gent KAA Gent 3-2 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
KSC Lokeren KSC Lokeren 4-2 RSCA Futures RSCA Futures
SK Beveren SK Beveren 4-0 Luik FC Luik FC
RWDM Brussels RWDM Brussels 1-1 Lierse SK Lierse SK

