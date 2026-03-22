Héél goed nieuws voor KAA Gent, sterkhouder is eindelijk terug: "Klaar voor play-offs"

Mathias Delorge heeft zijn comeback gemaakt bij Jong AA Gent. Na meer dan drie maanden revalidatie stond de middenvelder opnieuw op het veld, in de met 3-2 gewonnen wedstrijd tegen Club NXT.

De 21-jarige Delorge was na afloop zichtbaar tevreden met zijn terugkeer. “Ik was supergelukkig om hier weer op het veld te kunnen staan”, vertelde hij. Zijn laatste wedstrijd dateerde al van midden december, waarna een enkeloperatie hem lange tijd aan de kant hield.

De weg terug was niet eenvoudig. “Ik heb enkele zware maanden achter de rug. Zo’n revalidatie is toch altijd pittig”, gaf hij toe bij Het Nieuwsblad. Vooral mentaal was het soms moeilijk, al bleef hij vechten. “Je moet door die zure appel heen bijten.”

Mathias Delorge zal klaar zijn voor de play-offs met Gent

Zijn invalbeurt bleef uiteindelijk beperkt, al was dat vooraf zo afgesproken. “Ik vroeg tijdens de rust om nog enkele minuten te mogen doorspelen, maar dat feestje ging niet door”, lachte Delorge.

Toch kijkt hij al vooruit naar wat komt. Met de interlandbreak in zicht hoopt hij extra speelminuten te verzamelen, mogelijk in een oefenwedstrijd met de A-kern.


Zijn doel is duidelijk. “Hopelijk kan ik daar weer wat minuten sprokkelen, om vervolgens helemaal klaar te zijn voor de start van de play-offs”, besloot Delorge, die stap voor stap opnieuw zijn plaats wil veroveren.

