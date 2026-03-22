"Ik ben niet naïef": Rik De Mil weet van waar het signaal voor top zes zal komen

KAA Gent kan zich op de slotspeeldag verzekeren van een plekje in de top zes. De troepen van Rik De Mil hebben daarbij alles in eigen handen.

De opdracht voor KAA Gent en Rik De Mil is bijzonder duidelijk. Als ze winnen op bezoek bij Dender, dan hebben ze automatisch een ticket voor de Champions’ Play-offs in handen.

Er moet dan ook niet gekeken worden wat er gebeurt in het duel tussen La Louvière en KRC Genk. Al weet Rik De Mil ook wel dat er veel duidelijk zal worden via de supporters.

“Ik ben ook niet naïef”, vertelt hij in een gesprek met Het Laatste Nieuws. Hij herinnert zich nog levendig de situatie van enkele jaren geleden op de slotspeeldag met KAA Gent.

Situatie van drie jaar geleden

“Drie jaar geleden was ik coach van Club Brugge tegen Eupen als AA Gent thuis tegen KV Oostende speelde”, zet hij zijn verhaal verder. In Gent herinneren ze zich die wedstrijd nog heel erg goed.

Vanuit de tribune werd duidelijk hoe het allemaal zat en dat zal nu ook ongetwijfeld het geval zijn. “Toen kon ik door het gejuich van de fans goed meevolgen wat er in Gent aan het gebeuren was. Ik ga ervan uit dat Genk gewoon wint. En dan moeten wij ook winnen”, besluit hij.