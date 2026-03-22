'Club Brugge heeft dure vervanger voor Joel Ordonez op het oog'

Club Brugge staat ongetwijfeld voor een heel drukke transferzomer. Een van de spelers die de nodige belangstelling geniet is Joel Ordonez.

Club Brugge mikt op Emmanuel Fernandez van Rangers FC

De kans dat Club Brugge deze zomer afscheid neemt van Joel Ordonez is bijzonder groot. Met een contract tot 2029 en een marktwaarde van 33 miljoen euro moet hij blauw-zwart een heel mooi bedrag opbrengen.

Volgens Rangers Review heeft Club Brugge al een opvolger op het oog en mag dat duidelijk ook wat kosten. Blauw-zwart zou Emmanuel Fernandez van Rangers FC willen binnenhalen.

Hij ligt net als Ordonez nog tot 2029 bij zijn club onder contract en heeft volgens Transfermarkt op dit moment een marktwaarde van 9 miljoen euro.

Stevige transferprijs

Dat betekent dat hij ook aardig wat meer dan dat bedrag zal kosten als Club Brugge hem wil binnenhalen. Bovendien zijn er nog heel wat ploegen geïnteresseerd.

Verschillende clubs uit Engeland en Duitsland zouden de speler van dichtbij opvolgen en mogelijk ook willen toeslaan om hem deze zomer binnen te halen.