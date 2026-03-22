Frankrijk belachelijk gemaakt: de zaak van Club Brugge-speler Mamadou Diakhon zal niet zonder gevolgen blijven

Vreemd verhaal in Frankrijk: Mamadou Diakhon werd door twee nationale ploegen opgeroepen... op hetzelfde moment. De Franse bond wist namelijk niet dat de jonge speler voor Senegal had gekozen...

De Belgische voetbalbond heeft niet het alleenrecht op ingewikkelde dossiers met binationals - en maakte zelfs nog nooit zo'n kluwen mee als de Franse federatie. Mamadou Diakhon, die al sinds de U18 voor Frankrijk uitkomt, werd namelijk opgeroepen door de FFF... én door Senegal.

Daarop maakte Diakhon de situatie meteen duidelijk en kondigde hij aan dat hij zijn keuze al had gemaakt voor de Lions de la Teranga. In Frankrijk wordt dat echter slecht verteerd. L'Equipe, aangehaald door Foot Mercato, meldt dat de FFF intern een onderzoek heeft opgestart.

Diakhon had de FFF niet ingelicht

Want deze misser is niet de enige in de U21-selectie die de bond bekendmaakte: ook Sidiki Chérif, een aanvaller van Fenerbahçe, staat bij de Bleus... terwijl hij de Franse nationaliteit nog niet heeft. De in Conakry (Guinee) geboren speler zit momenteel midden in zijn naturalisatieprocedure.

De FFF vraagt zich dan ook af hoe zulke fouten in de lijst konden sluipen, en vooral waarom de beslissing van Mamadou Diakhon om voor Senegal te kiezen niet bekend was. Het lijkt erop dat de speler de federatie daar niet van op de hoogte hield.



De bond verklaart aan L'Equipe dat beide dossiers erg verschillend zijn en dat er volgens hen op het eerste gezicht geen "grote fout" is gemaakt. Maar het staat vast dat men de selectielijsten in de toekomst twee keer zal controleren voor ze gepubliceerd worden...