Rudi Garcia maakt Rode Duivel af: "Meer in de lappenmand dan op het veld"

Een van de afwezigen die voor verrassing kon zorgen in de selectie van Rudi Garcia, is Roméo Lavia. De middenvelder staat nochtans terug op het veld bij Chelsea. Maar de bondscoach heeft de puntjes vrij kordaat op de i gezet.

Er is concurrentie op het middenveld bij de Rode Duivels. Aangezien Rudi Garcia beslist heeft om Youri Tielemans en Hans Vanaken opnieuw op te roepen, ondanks de onzekerheid na hun blessure, en hij bovendien de kern van de kwalificatiecampagne wilde behouden, bleven er weinig plaatsen over voor nieuwkomers.

Waar is Romeo Lavia in de selectie van Rudi Garcia?

De gelukkige uitverkorene werd Nathan De Cat. In vorm zijnde spelers als Mandela Keita of Kamiel Van de Perre en ook Roméo Lavia, die net zijn terugkeer maakte bij Chelsea, vielen uit de selectie. Over die laatste had Garcia een duidelijke mening.

"Natuurlijk volgen we alle selecteerbare spelers en Roméo hoort daarbij. Maar sinds zijn terugkeer heeft hij twee keer 30 minuten gespeeld, misschien één keer 60 minuten in de beker", begon de bondscoach (nvdr: precies 2 keer 15 minuten en één keer 30 in de competitie, plus 65 minuten in de beker). "Zoals ik al gezegd heb: het zijn de prestaties bij de club die bepalen of we spelers selecteren."

Volgens bondsocach Rudi Garcia krijgt Lavia bij Chelsea te weinig speelminuten

Dat criterium maakte dat Garcia de voorkeur gaf aan Nathan De Cat boven Lavia: "Als je 34 wedstrijden als titularis speelt in plaats van twee keer 30 minuten, dan heeft dat invloed op de vraag of je je kwaliteiten kan tonen of niet", klinkt het. "Helaas voor Roméo heeft hij op dit moment niet genoeg speelminuten om zijn kwaliteiten te laten zien. Iedereen praat erover, maar hij krijgt de kans niet om ze te tonen omdat hij vaker in de lappenmand ligt dan op het veld staat."

Lees ook... Rudi Garcia heeft nog een belangrijke mededeling over Thibaut Courtois›

Strenge maar realistische woorden van de Fransman, die verder ging in zijn analyse: "We hopen dat hij ze wel kan tonen, want als Chelsea hem is gaan halen, dan is dat omdat zij grote kwaliteiten in hem zagen. We wensen hem toe dat hij titularis kan worden en het potentieel kan bewijzen dat iedereen hem toedicht. Op dit moment waren er andere spelers die voor hem kwamen, zoals bijvoorbeeld Nathan De Cat."