Rudi Garcia maakt Rode Duivel af: "Meer in de lappenmand dan op het veld"

Een van de afwezigen die voor verrassing kon zorgen in de selectie van Rudi Garcia, is Roméo Lavia. De middenvelder staat nochtans terug op het veld bij Chelsea. Maar de bondscoach heeft de puntjes vrij kordaat op de i gezet.

Er is concurrentie op het middenveld bij de Rode Duivels. Aangezien Rudi Garcia beslist heeft om Youri Tielemans en Hans Vanaken opnieuw op te roepen, ondanks de onzekerheid na hun blessure, en hij bovendien de kern van de kwalificatiecampagne wilde behouden, bleven er weinig plaatsen over voor nieuwkomers.

De gelukkige uitverkorene werd Nathan De Cat. In vorm zijnde spelers als Mandela Keita of Kamiel Van de Perre en ook Roméo Lavia, die net zijn terugkeer maakte bij Chelsea, vielen uit de selectie. Over die laatste had Garcia een duidelijke mening.

"Natuurlijk volgen we alle selecteerbare spelers en Roméo hoort daarbij. Maar sinds zijn terugkeer heeft hij twee keer 30 minuten gespeeld, misschien één keer 60 minuten in de beker", begon de bondscoach (nvdr: precies 2 keer 15 minuten en één keer 30 in de competitie, plus 65 minuten in de beker). "Zoals ik al gezegd heb: het zijn de prestaties bij de club die bepalen of we spelers selecteren."

Dat criterium maakte dat Garcia de voorkeur gaf aan Nathan De Cat boven Lavia: "Als je 34 wedstrijden als titularis speelt in plaats van twee keer 30 minuten, dan heeft dat invloed op de vraag of je je kwaliteiten kan tonen of niet", klinkt het. "Helaas voor Roméo heeft hij op dit moment niet genoeg speelminuten om zijn kwaliteiten te laten zien. Iedereen praat erover, maar hij krijgt de kans niet om ze te tonen omdat hij vaker in de lappenmand ligt dan op het veld staat."

Lees ook... Rudi Garcia heeft nog een belangrijke mededeling over Thibaut Courtois
Strenge maar realistische woorden van de Fransman, die verder ging in zijn analyse: "We hopen dat hij ze wel kan tonen, want als Chelsea hem is gaan halen, dan is dat omdat zij grote kwaliteiten in hem zagen. We wensen hem toe dat hij titularis kan worden en het potentieel kan bewijzen dat iedereen hem toedicht. Op dit moment waren er andere spelers die voor hem kwamen, zoals bijvoorbeeld Nathan De Cat."

"Als ik bij Anderlecht had gespeeld, was ik Rode Duivel geweest" - Voormalig JPL-vedette heeft stevige mening

"Als ik bij Anderlecht had gespeeld, was ik Rode Duivel geweest" - Voormalig JPL-vedette heeft stevige mening

15:30
Opvallend verhaal bij Antwerp: van mogen vertrekken in de winter naar basisspeler

Opvallend verhaal bij Antwerp: van mogen vertrekken in de winter naar basisspeler

15:00
Voormalig wereldster kent Kompany door en door: "Hij kan de Champions League winnen"

Voormalig wereldster kent Kompany door en door: "Hij kan de Champions League winnen"

14:30
OFFICIEEL: Rode Duivels zijn Rayane Bounida kwijt: hij kiest voor Marokko

OFFICIEEL: Rode Duivels zijn Rayane Bounida kwijt: hij kiest voor Marokko

13:00
6
Ongeslagen coach windt er geen doekjes om wat het ultieme einddoel is: "Feesten én presteren kan zeker"

Ongeslagen coach windt er geen doekjes om wat het ultieme einddoel is: "Feesten én presteren kan zeker"

14:15
Van Bommel komt met pikante details over vertrek bij Antwerp en rol Paul Gheysens naar buiten

Van Bommel komt met pikante details over vertrek bij Antwerp en rol Paul Gheysens naar buiten

14:00
Rudi Garcia heeft nog een belangrijke mededeling over Thibaut Courtois

Rudi Garcia heeft nog een belangrijke mededeling over Thibaut Courtois

07:00
5
Anderlecht vist opnieuw achter het net voor nieuwe sportief directeur: zijn huidige club grijpt in

Anderlecht vist opnieuw achter het net voor nieuwe sportief directeur: zijn huidige club grijpt in

13:30
19 miljoen euro of niet, Franky Van der Elst zag speler Genk opvallende beslissing nemen: "Opvallend"

19 miljoen euro of niet, Franky Van der Elst zag speler Genk opvallende beslissing nemen: "Opvallend"

11:20
2
'Real Madrid wil Bayern München & co aftroeven voor parel RSC Anderlecht'

'Real Madrid wil Bayern München & co aftroeven voor parel RSC Anderlecht'

12:00
2
Rudi Garcia laat zich uit over opvallende selectie Rode Duivels

Rudi Garcia laat zich uit over opvallende selectie Rode Duivels

11:00
7
Mo Messoudi spreekt over zijn topspits ... én wat met de farçe van Seraing - Kortrijk?

Mo Messoudi spreekt over zijn topspits ... én wat met de farçe van Seraing - Kortrijk?

12:40
1
Beerschot zet druk op ketel KV Kortrijk: Mo Messoudi laat er geen twijfel over bestaan

Beerschot zet druk op ketel KV Kortrijk: Mo Messoudi laat er geen twijfel over bestaan

11:40
Filip Joos schuift opvallende naam naar voren als Rode Duivel

Filip Joos schuift opvallende naam naar voren als Rode Duivel

09:00
1
KAA Gent of toch nog KRC Genk in de play-offs? Johan Boskamp haalt uit: "Idiote systeem"

KAA Gent of toch nog KRC Genk in de play-offs? Johan Boskamp haalt uit: "Idiote systeem"

10:40
2
Antonio Conte heeft iets te zeggen over Kevin De Bruyne bij terugkeer in basiselftal

Antonio Conte heeft iets te zeggen over Kevin De Bruyne bij terugkeer in basiselftal

08:45
Play-offs als voorbereiding op allesbeslissende bekerfinale? Taravel is kristalhelder

Play-offs als voorbereiding op allesbeslissende bekerfinale? Taravel is kristalhelder

10:20
Johan Boskamp scherp voor KRC Genk: "Krijg er een dikke kop van"

Johan Boskamp scherp voor KRC Genk: "Krijg er een dikke kop van"

10:00
Taravel reageert op niet-selectie van speler Anderlecht

Taravel reageert op niet-selectie van speler Anderlecht

09:30
Van Der Elst spreekt klare taal over afwezige bij Rode Duivels: "Dat is te begrijpen"

Van Der Elst spreekt klare taal over afwezige bij Rode Duivels: "Dat is te begrijpen"

21:40
Vincent Kompany brengt geruststellend nieuws: "Dit zou geen probleem mogen zijn"

Vincent Kompany brengt geruststellend nieuws: "Dit zou geen probleem mogen zijn"

08:20
Ook al gelooft niemand in hem: Vandenbempt is zeker dat deze Rode Duivel naar WK gaat

Ook al gelooft niemand in hem: Vandenbempt is zeker dat deze Rode Duivel naar WK gaat

19:40
Vanhaezebrouck lyrisch: "Huzarenstukje"

Vanhaezebrouck lyrisch: "Huzarenstukje"

08:10
1
Hebben play-offs hun beste tijd gehad? Filip Joos heeft zeer scherpe mening

Hebben play-offs hun beste tijd gehad? Filip Joos heeft zeer scherpe mening

07:41
7
Bepalende factor voor buitenlands avontuur van Vanderbiest: "Dat is al besproken"

Bepalende factor voor buitenlands avontuur van Vanderbiest: "Dat is al besproken"

06:30
2
Jean-Luc Dompé krijgt opvallende, alternatieve straf van zijn club

Jean-Luc Dompé krijgt opvallende, alternatieve straf van zijn club

23:00
Is Mats Rits de oplossing? Taravel spreekt klare taal over speelminuten

Is Mats Rits de oplossing? Taravel spreekt klare taal over speelminuten

22:30
1
Wat gebeurde er vanavond allemaal in de Challenger Pro League?

Wat gebeurde er vanavond allemaal in de Challenger Pro League?

21:55
1
'Nieuwe jackpot op komst voor OH Leuven? Veelvoud van marktwaarde'

'Nieuwe jackpot op komst voor OH Leuven? Veelvoud van marktwaarde'

21:20
4
Experimenten met Roef of De Busser nu Courtois out is? Rudi Garcia maakt opvallende beslissing in selectie

Experimenten met Roef of De Busser nu Courtois out is? Rudi Garcia maakt opvallende beslissing in selectie

20/03
1
Is dit logisch? Deze ploeg wordt bizar genoeg helemaal vergeten door Rudi Garcia

Is dit logisch? Deze ploeg wordt bizar genoeg helemaal vergeten door Rudi Garcia

18:30
13
"Een van de grootste ontgoochelingen uit mijn carrière": Reactie van Kums spreekt boekdelen

"Een van de grootste ontgoochelingen uit mijn carrière": Reactie van Kums spreekt boekdelen

21:00
Krijgt KRC Genk een helpende hand? "Mooi meegenomen voor hen"

Krijgt KRC Genk een helpende hand? "Mooi meegenomen voor hen"

20:30
Nathan De Cat Rode Duivel: Rudi Garcia legt uit waar hij dat aan verdiend heeft

Nathan De Cat Rode Duivel: Rudi Garcia legt uit waar hij dat aan verdiend heeft

20/03
19
"Nobody cares": Ivan Leko windt er helemaal geen doekjes om

"Nobody cares": Ivan Leko windt er helemaal geen doekjes om

20:00
"Pijnlijk": Situatie bij Cercle is voor clubfiguur totaal anders dan vorig jaar

"Pijnlijk": Situatie bij Cercle is voor clubfiguur totaal anders dan vorig jaar

19:20
2

