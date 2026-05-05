Een kans om te grijpen? Voormalige Anderlecht-speler zit na avontuur bij Ajax zonder club

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist

Ethan Butera verlengt zijn avontuur bij Ajax niet. De 20-jarige Belgische verdediger is deze zomer transfervrij en kan tekenen waar hij wil.

Ethan Butera trok in september 2023 vol hoop naar Ajax. Na zeven jaar opleiding bij Anderlecht verliet hij Neerpede, waar hij al 14 wedstrijden had gespeeld in de Challenger Pro League met de RSCA Futures. Zijn profiel werd toen als bijzonder interessant gezien, en had de Amsterdammers er zelfs toe aangezet om 1,5 miljoen euro op tafel te leggen.

Maar de Brusselaar kreeg vervolgens heel lang geen enkele kans om zich op het veld te tonen. Een zware knieblessure hield hem tijdens zijn eerste seizoen in Nederland namelijk volledig aan de kant. Vorig jaar kwam hij daardoor slechts aan twee wedstrijden.

Dit seizoen kon Butera eindelijk wel een reeks wedstrijden afwerken als titularis: hij kwam 26 keer in actie in de tweede klasse met de beloften van Ajax. Toch loopt zijn contract nu af en wordt het niet verlengd. De voormalige Belgische U17-international nam via zijn sociale media afscheid van Amsterdam.

Ethan Butera beet op de tanden en wil nu opnieuw doorbreken

“Drie jaar… drie jaar van hoogtes en laagtes, van hard werk, twijfels en gevechten. Het is nooit makkelijk geweest, zeker niet met blessures die me meer dan eens probeerden tegen te houden. Maar telkens als ik viel, ben ik weer opgestaan. Dankzij God vond ik de kracht om door te blijven gaan en nooit op te geven”, schreef hij.

“Vandaag is het tijd om een bladzijde om te slaan. Niet met spijt, maar met trots. Trots op het traject, op de lessen en op de persoon die ik geworden ben. Een nieuw hoofdstuk begint. Sterker, vastberadener en klaar voor wat komt. Bedankt aan iedereen die me gesteund heeft. Het verhaal gaat verder”, besloot Butera.

Of een Belgische club hem deze zomer terughaalt, valt nog af te wachten. Als transfervrije speler zou hij wel eens een interessante opportuniteit kunnen worden, op voorwaarde dat zijn lichaam hem nu eindelijk wat meer met rust laat. Zeker omdat hij met zijn 20 jaar nog altijd ruim de tijd heeft om zich opnieuw te lanceren.

Play-off 1

 Speeldag 6
STVV STVV 2-1 Union SG Union SG
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 1-3 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 6
Westerlo Westerlo 3-3 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 0-5 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 09/05 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 09/05 FCV Dender EH FCV Dender EH

