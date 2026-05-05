"Hij heeft alles van mij afgepakt": voormalige ploegmaat deelt opmerkelijke anekdote over Vincent Kompany

Foto: © photonews
Voormalig ploegmaat van Vincent Kompany bij Manchester City, Nedum Onuoha is vandaag wat in de schaduw verdwenen. En of hij misschien toch op iets meer erkenning van Vince the Prince had gehoopt? Dat valt niet uit te sluiten.

Nog voor Manchester City uitgroeide tot een absolute topclub, was Nedum Onuoha een vaste waarde centraal achterin bij de Cityzens. Maar door de steeds zwaardere concurrentie — onder meer van een zekere Vincent Kompany — werd hij uiteindelijk richting uitgang geduwd, met een transfer naar Queens Park Rangers als gevolg.

Toch heeft Onuoha een belangrijke rol gespeeld in het leven van Kompany. Hij was namelijk degene die zijn toenmalige ploegmaat in contact bracht met Carla, vandaag de vrouw van Vince the Prince. De voormalige Engelse jeugdinternational vertelde dat verhaal in In The Mixer, een podcast van Sky Sports die onder meer wordt gepresenteerd door Joleon Lescott, ex-ploegmaat van beide mannen bij City.

De Cupido voor Vincent Kompany

“Ik kende Carla al jaren, lang voordat ik Vinnie leerde kennen. We waren goede vrienden. Ik kende haar goed genoeg om te vermoeden dat ze wel interesse in Vinnie zou kunnen hebben. En omgekeerd waarschijnlijk ook”, glimlachte hij.

Zijn gevoel bleek juist: “Ik had tegen Vinnie gezegd dat hij maar iets moest laten weten als hij ooit in Manchester was. En van het een kwam het ander…” Toch vertelde Onuoha het ook met een knipoog en een vleugje spijt: “Nu zijn ze getrouwd en hebben ze kinderen… maar weet je wie niet was uitgenodigd op het huwelijk? Ik.” Lachend voegde hij eraan toe: “Hij heeft alles van mij afgepakt. Ik ben een vriend kwijtgeraakt én mijn rugnummer door hem.”

Het nummer 4, hét symbool van Kompany bij City

Toen Onuoha in 2010 door City werd uitgeleend aan Sunderland, vroeg Kompany of hij zijn rugnummer 4 mocht overnemen. Tot dan toe speelde de Belg met nummer 33. “Natuurlijk heb ik ja gezegd.” 

Echt kwalijk neemt hij het hem niet. Integendeel: hij spreekt vooral met bewondering over de huidige trainer van Bayern München. “Wat wij elke dag in de kleedkamer van City zagen… hij was ongelooflijk goed in communiceren. Hij sprak minstens vijf talen en kon met iedereen praten. Zodra Vinnie bij City was, had je eigenlijk niemand anders meer nodig voor interviews.”

“De manier waarop hij tactiek benadert, met zoveel precisie en helderheid, is echt uitzonderlijk. Het aanzien dat Vincent Kompany heeft opgebouwd, is indrukwekkend. Misschien is hij wel de meest gerespecteerde persoon die ik ooit heb ontmoet”, besloot Nedum Onuoha, zonder enige wrok.

Play-off 1

 Speeldag 6
STVV STVV 2-1 Union SG Union SG
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 1-3 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 6
Westerlo Westerlo 3-3 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 0-5 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 09/05 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 09/05 FCV Dender EH FCV Dender EH

