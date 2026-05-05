Niet de 0-5 maar andere fase zorgt ervoor dat het krediet van Oosting op raakt bij fans: "Rot op!"

Jelle Heyman, voetbaljournalist
| Reageer
Niet de 0-5 maar andere fase zorgt ervoor dat het krediet van Oosting op raakt bij fans: "Rot op!"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Zijn de dagen van Joseph Oosting als trainer van Antwerp stilaan al geteld? Afgelopen weekend heeft hij alvast veel krediet verloren.

Beter dan zijn voorgangers

155 dagen geleden begon de Nederlander Joseph Oosting aan zijn taak om Antwerp erbovenop te helpen nadat het onder Stef Wils was afgegleden naar de voorlaatste plaats in het klassement. 24 wedstrijden later pakt Antwerp onder Oosting gemiddeld 1,5 punten per wedstrijd. Beduidend beter dan zijn voorgangers Stef Wils (1,06) en Andries Ulderink (0,77). Daarvoor deden Jonas De Roeck (1,67) en kampioenenmaker Mark Van Bommel (1,79) het dan weer beter.

Na een fantastische reeks die begon in Club Brugge, een dag voor Oosting op het trainingsveld stond bij Antwerp, klom Antwerp zelfs even naar plek 7. Maar daarna volgde opnieuw een reeksje opdoffers waardoor de Great Old in de Europe Play Offs belandde.

Plotse ambitie in Europe Play Offs

Die leken ze na een 1-2 nederlaag in de openingsspeeldag tegen RC Genk vooral vriendschappelijk te moeten afwerken. Maar door het falen van andere teams en de 9 op 9 die daarna gepakt werd, kon Antwerp thuis tegen Standard plots mee naar de leiding klimmen in die Europe Play Offs.



Lees ook... Twee Belgische topclubs willen Jeppe Erenbjerg van Zulte Waregem kapen

Het Bosuilstadion was zondag echter getuige van een goed halfuur van Antwerp, gevolgd door een complete ineenstorting die resulteerde in een 0-5 blamage tegen de bezoekers uit Luik. De bezoekers die op de koop toe wél mee aan de leiding kwamen met RC Genk en Westerlo.

Hairemans

Toch was het achteraf één bepaalde fase die bij de fans is blijven nazinderen. Voor het eerst dit seizoen zat Geoffry Hairemans namelijk in de Antwerp-selectie, de kampioenenmaker in tweede klasse door een penalty te scoren tegen Roeselare. Na 140 duels in Antwerp-shirt trok hij de deur achter zich dicht in Deurne en trok hij naar KV Mechelen. Dit seizoen keerde Hairemans terug naar de club waar het voor hem allemaal begonnen was maar kon hij door een blessure dus nog niet spelen.

Dat niet Hairemans maar wel Benitez er in de 85e minuut nog in kwam terwijl het al 0-5 stond, kan er bij enkele supporters niet in. "Oosting: rot op", lezen we op social media.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Standard
Joseph Oosting

Meer nieuws

Ronny Deila per direct weg na onderzoek naar seksuele intimidatie

Ronny Deila per direct weg na onderzoek naar seksuele intimidatie

09:21
4
Twee Belgische topclubs willen Jeppe Erenbjerg van Zulte Waregem kapen

Twee Belgische topclubs willen Jeppe Erenbjerg van Zulte Waregem kapen

22:00
9
Titelstrijd Premier League krijgt nieuwe wending: Jérémy Doku houdt Manchester City eigenhandig in de race

Titelstrijd Premier League krijgt nieuwe wending: Jérémy Doku houdt Manchester City eigenhandig in de race

08:55
3
Hein Vanhaezebrouck zag JPL-trainer grens overschrijden: "Zijn gemekker was erover"

Hein Vanhaezebrouck zag JPL-trainer grens overschrijden: "Zijn gemekker was erover"

08:25
Zakaria El Ouahdi krijgt verdiende bekroning na nieuw topseizoen bij Genk

Zakaria El Ouahdi krijgt verdiende bekroning na nieuw topseizoen bij Genk

07:40
Keren play-offs sneller terug dan verwacht? KAA Gent wil opnieuw voor grote verandering zorgen

Keren play-offs sneller terug dan verwacht? KAA Gent wil opnieuw voor grote verandering zorgen

07:10
12
Romelu Lukaku is alomtegenwoordig op de geruchtenmolen: dit is de actuele stand van zaken

Romelu Lukaku is alomtegenwoordig op de geruchtenmolen: dit is de actuele stand van zaken

07:00
1
'Thibaut Courtois is opnieuw klaar en wil gepland titelfeestje van FC Barcelona verbrodden'

'Thibaut Courtois is opnieuw klaar en wil gepland titelfeestje van FC Barcelona verbrodden'

06:30
1
En plots is er een Europese droom op ... Sclessin: "Zelfde schuitje"

En plots is er een Europese droom op ... Sclessin: "Zelfde schuitje"

15:00
1
DONE DEAL: Beveren haalt meteen uit met stevige dubbelslag

DONE DEAL: Beveren haalt meteen uit met stevige dubbelslag

06:00
Jonathan Lardot oordeelt over cruciale fases in STVV - Union én reageert op uithaal van Christian Burgess

Jonathan Lardot oordeelt over cruciale fases in STVV - Union én reageert op uithaal van Christian Burgess

23:00
10
Philippe Albert windt er géén doekjes om en komt met fikse waarschuwing aan het adres van Anderlecht

Philippe Albert windt er géén doekjes om en komt met fikse waarschuwing aan het adres van Anderlecht

22:30
7
Dit moet toch als muziek in de oren klinken bij de fans? Dit zijn de eerste woorden van Antoine Sibierski als nieuwe TD van Anderlecht

Dit moet toch als muziek in de oren klinken bij de fans? Dit zijn de eerste woorden van Antoine Sibierski als nieuwe TD van Anderlecht

21:40
9
'Robert Lewandowski verlaat Barcelona en heeft een akkoord met Italiaanse grootmacht'

'Robert Lewandowski verlaat Barcelona en heeft een akkoord met Italiaanse grootmacht'

21:20
3
"KV Mechelen-trainer Vanderbiest heeft belangrijke lessen getrokken uit heenronde Champions' Play-offs" Opinie

"KV Mechelen-trainer Vanderbiest heeft belangrijke lessen getrokken uit heenronde Champions' Play-offs"

20:40
Kevin De Bruyne blijft waar hij is: Corriere dello Sport schept duidelijkheid over zijn toekomst bij SSC Napoli

Kevin De Bruyne blijft waar hij is: Corriere dello Sport schept duidelijkheid over zijn toekomst bij SSC Napoli

21:00
Het is nú al een soap: Terugkeer van Mourinho is erezaak voor Florentino Perez, Benfica reageert meteen op geflirt van Real Madrid

Het is nú al een soap: Terugkeer van Mourinho is erezaak voor Florentino Perez, Benfica reageert meteen op geflirt van Real Madrid

20:20
Club Brugge, STVV, Standard, Charleroi, Westerlo en KV Mechelen wijzen de weg

Club Brugge, STVV, Standard, Charleroi, Westerlo en KV Mechelen wijzen de weg

19:00
Wie is Antoine Sibierski, de nieuwe sportief directeur van Anderlecht?

Wie is Antoine Sibierski, de nieuwe sportief directeur van Anderlecht?

20:00
5
DAZN en Telenet sluiten deal over uitzendrechten Belgisch voetbal, juridische spanningen blijven

DAZN en Telenet sluiten deal over uitzendrechten Belgisch voetbal, juridische spanningen blijven

19:40
Wie o wie? Vier pertinente vragen met nog vier speeldagen voor de boeg

Wie o wie? Vier pertinente vragen met nog vier speeldagen voor de boeg

17:40
FC Barcelona heeft mondeling akkoord over contractverlenging van héél belangrijke pion

FC Barcelona heeft mondeling akkoord over contractverlenging van héél belangrijke pion

19:20
1
"Ik heb de kwaliteiten om het verschil te maken": smaakmaker van Westerlo bulkt van het vertrouwen

"Ik heb de kwaliteiten om het verschil te maken": smaakmaker van Westerlo bulkt van het vertrouwen

18:00
Het WK komt er snel aan: nieuwe wending in het verhaal van Romelu Lukaku

Het WK komt er snel aan: nieuwe wending in het verhaal van Romelu Lukaku

18:30
3
Anderlecht komt met groot nieuws: "Zoektocht erg grondig gevoerd"

Anderlecht komt met groot nieuws: "Zoektocht erg grondig gevoerd"

17:20
6
DONE DEAL: vorig jaar nog bij Club Brugge, nu slaat Anderlecht toe met meerjarig contract

DONE DEAL: vorig jaar nog bij Club Brugge, nu slaat Anderlecht toe met meerjarig contract

17:00
3
Alarmfase rood? MacAllister kent zijn straf ... en Bondsparket neemt stevig besluit over Burgess

Alarmfase rood? MacAllister kent zijn straf ... en Bondsparket neemt stevig besluit over Burgess

16:30
27
DONE DEAL: Spaanse topclub kondigt vertrek van coach aan

DONE DEAL: Spaanse topclub kondigt vertrek van coach aan

16:00
Analisten unisono: "Club Brugge had medelijden, Anderlecht is aan vernedering ontsnapt"

Analisten unisono: "Club Brugge had medelijden, Anderlecht is aan vernedering ontsnapt"

15:30
5
Felice Mazzu trok al aan de alarmbel en ook deze OHL-speler doet het: "Onvergeeflijk"

Felice Mazzu trok al aan de alarmbel en ook deze OHL-speler doet het: "Onvergeeflijk"

14:40
3
Transfernieuws en Transfergeruchten 03/02

Transfernieuws en Transfergeruchten 03/02

14:20
Benito Raman spreekt over de steeds vuiler wordende voetbalwereld

Benito Raman spreekt over de steeds vuiler wordende voetbalwereld

13:30
3
'Habemus TD: witte rook maandag boven het Lotto Park'

'Habemus TD: witte rook maandag boven het Lotto Park'

14:50
'RSC Anderlecht heeft gedroomde opvolger van Thorgan Hazard nadrukkelijk op het oog'

'RSC Anderlecht heeft gedroomde opvolger van Thorgan Hazard nadrukkelijk op het oog'

14:20
9
'Speelt Standard hem nu al kwijt? Ex-trainer ziet grote toekomst'

'Speelt Standard hem nu al kwijt? Ex-trainer ziet grote toekomst'

04/05
"We are Belgium": Belgische voetbalbond zet alles op alles, 26 fans mogen mee naar het WK

"We are Belgium": Belgische voetbalbond zet alles op alles, 26 fans mogen mee naar het WK

14:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 2

 Speeldag 6
Westerlo Westerlo 3-3 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 0-5 Standard Standard

Nieuwste reacties

FCB vo altijd FCB vo altijd over Jonathan Lardot oordeelt over cruciale fases in STVV - Union én reageert op uithaal van Christian Burgess Polikarpus Polikarpus over Alarmfase rood? MacAllister kent zijn straf ... en Bondsparket neemt stevig besluit over Burgess Jasperd Jasperd over Titelstrijd Premier League krijgt nieuwe wending: Jérémy Doku houdt Manchester City eigenhandig in de race Stigo12 Stigo12 over 'Robert Lewandowski verlaat Barcelona en heeft een akkoord met Italiaanse grootmacht' Star.CSR Star.CSR over Keren play-offs sneller terug dan verwacht? KAA Gent wil opnieuw voor grote verandering zorgen Stigo12 Stigo12 over Dan toch mee naar het WK? Belg is niet af te stoppen en gaat Lionel Messi voorbij Vital Verheyen Vital Verheyen over Eindelijk! Goed nieuws voor Telenet-klanten! DAZN bereikt akkoord over uitzendrechten Goro Goro over Ronny Deila per direct weg na onderzoek naar seksuele intimidatie aaikeboy aaikeboy over Dit moet toch als muziek in de oren klinken bij de fans? Dit zijn de eerste woorden van Antoine Sibierski als nieuwe TD van Anderlecht André Coenen André Coenen over Twee Belgische topclubs willen Jeppe Erenbjerg van Zulte Waregem kapen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved