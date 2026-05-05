Niet de 0-5 maar andere fase zorgt ervoor dat het krediet van Oosting op raakt bij fans: "Rot op!"

Zijn de dagen van Joseph Oosting als trainer van Antwerp stilaan al geteld? Afgelopen weekend heeft hij alvast veel krediet verloren.

Beter dan zijn voorgangers

155 dagen geleden begon de Nederlander Joseph Oosting aan zijn taak om Antwerp erbovenop te helpen nadat het onder Stef Wils was afgegleden naar de voorlaatste plaats in het klassement. 24 wedstrijden later pakt Antwerp onder Oosting gemiddeld 1,5 punten per wedstrijd. Beduidend beter dan zijn voorgangers Stef Wils (1,06) en Andries Ulderink (0,77). Daarvoor deden Jonas De Roeck (1,67) en kampioenenmaker Mark Van Bommel (1,79) het dan weer beter.

Na een fantastische reeks die begon in Club Brugge, een dag voor Oosting op het trainingsveld stond bij Antwerp, klom Antwerp zelfs even naar plek 7. Maar daarna volgde opnieuw een reeksje opdoffers waardoor de Great Old in de Europe Play Offs belandde.

Plotse ambitie in Europe Play Offs

Die leken ze na een 1-2 nederlaag in de openingsspeeldag tegen RC Genk vooral vriendschappelijk te moeten afwerken. Maar door het falen van andere teams en de 9 op 9 die daarna gepakt werd, kon Antwerp thuis tegen Standard plots mee naar de leiding klimmen in die Europe Play Offs.





Het Bosuilstadion was zondag echter getuige van een goed halfuur van Antwerp, gevolgd door een complete ineenstorting die resulteerde in een 0-5 blamage tegen de bezoekers uit Luik. De bezoekers die op de koop toe wél mee aan de leiding kwamen met RC Genk en Westerlo.

Hairemans

Toch was het achteraf één bepaalde fase die bij de fans is blijven nazinderen. Voor het eerst dit seizoen zat Geoffry Hairemans namelijk in de Antwerp-selectie, de kampioenenmaker in tweede klasse door een penalty te scoren tegen Roeselare. Na 140 duels in Antwerp-shirt trok hij de deur achter zich dicht in Deurne en trok hij naar KV Mechelen. Dit seizoen keerde Hairemans terug naar de club waar het voor hem allemaal begonnen was maar kon hij door een blessure dus nog niet spelen.

Dat niet Hairemans maar wel Benitez er in de 85e minuut nog in kwam terwijl het al 0-5 stond, kan er bij enkele supporters niet in. "Oosting: rot op", lezen we op social media.

Oosting is het helemaal kwijt. Dat je vandaag Hairemans niet inbrengt, heb je totaal geen voeling met de club…. #ANTSTA — Thomas Verellen (@verellen_thomas) May 3, 2026