Keren play-offs sneller terug dan verwacht? KAA Gent wil opnieuw voor grote verandering zorgen

Brandon Morren
De competitiehervorming blijft het Belgische voetbal beroeren, ook nu de invoering dichterbij komt. KAA Gent probeert de discussie opnieuw open te breken en ruikt in het U23-dossier een nieuwe kans.

De competitiehervorming van volgend seizoen maakte al veel los in het Belgische voetbal. Vorig jaar werd er door de profclubs gestemd op het nieuwe format. Vanaf volgend seizoen krijgen we opnieuw 18 clubs te zien in de Jupiler Pro League, zonder play-offs. Toch zijn heel wat clubs het nog steeds oneens met de veranderingen.

Juridische druk en de U23-kwestie

Onder hen ook KAA Gent, en zij ondernemen ook verdere stappen, niet toevallig vlak voor de Raad van Bestuur van de Pro League samenkomt op dinsdag. Daar wordt het quota voor U23-ploegen voornamelijk besproken. Die regel kan de Pro League een boete van 12 miljoen euro opleveren via de Belgische Mededingingsautoriteit, indien ze behouden wordt.

De kern van het probleem is de zogeheten 'verankering': de garantie dat belofteploegen niet naar de amateurreeksen kunnen zakken, wat volgens de BMA een onaanvaardbare vorm van competitievervalsing is ten opzichte van de amateurclubs.

Competitiehervorming onder vuur en Gent ruikt zijn kans

Het zal nu een puzzel worden om een degelijke oplossing te vinden die de amateurclubs op hun beurt niet te zwaar beïnvloedt. Eerder gingen zij al niet akkoord met een versoepeling van de regels. Dankzij deze chaos ruiken de Buffalo's hun kans om de competitiehervorming nog terug te draaien. Volgens Het Nieuwsblad heeft de club namelijk een brief opgesteld aan de Pro League.

Daarin vraagt het om de beslissing terug te draaien en gewoon opnieuw een competitie te spelen mét play-offs en 16 ploegen. Gent is van mening dat wanneer het quota U23-ploegen in 1B zou sneuvelen, de rest van de hervorming ook. Of de Pro League ook op deze manier denkt, valt nog af te wachten. Voor de Buffalo's is het het proberen waard.

In het verleden hebben ze al rechtszaken aangespannen, maar dit zou een vlottere manier kunnen zijn om hun gelijk te behalen. Op welke manier het dan exact moet gebeuren, is nog niet duidelijk. "Diverse oplossingen lijken ons mogelijk om een terugkeer naar een Jupiler Pro League met 16 clubs en een Challenger Pro League met 18 (of 20?) clubs geleidelijk te laten verlopen", zou er in de brief staan geschreven.

Vanaf 2027-2028 opnieuw play-offs en 16 clubs in de JPL?

Dat zal uiteraard niet voor volgend seizoen zijn, de competitiehervorming zal sowieso ingaan in 2026-2027. Gent zou dat seizoen graag als tussenseizoen zien om dan in 2027-2028 opnieuw te werken met play-offs en 16 ploegen in 1A. 

De druk op de Pro League is nu gigantisch. Naast de dreigende miljoenenboete moet de organisatie ook rekening houden met de stabiliteit van de kalender. Een terugkeer naar 16 ploegen zou betekenen dat er opnieuw gekeken moet worden naar het aantal degradanten in de lopende of komende seizoenen, wat voor grote paniek kan zorgen bij de clubs onderaan het klassement.

Gent hoopt echter dat de angst voor de BMA groot genoeg is om de andere topclubs weer aan boord te krijgen voor een compacter, maar kwalitatief sterker format met de lucratieve play-offs als kers op de taart.

Niet de 0-5 maar andere fase zorgt ervoor dat het krediet van Oosting op raakt bij fans: "Rot op!"

Ronny Deila per direct weg na onderzoek naar seksuele intimidatie

Hein Vanhaezebrouck zag JPL-trainer grens overschrijden: "Zijn gemekker was erover"

Zakaria El Ouahdi krijgt verdiende bekroning na nieuw topseizoen bij Genk

'Thibaut Courtois is opnieuw klaar en wil gepland titelfeestje van FC Barcelona verbrodden'

DONE DEAL: Beveren haalt meteen uit met stevige dubbelslag

"KV Mechelen-trainer Vanderbiest heeft belangrijke lessen getrokken uit heenronde Champions' Play-offs" Opinie

Jonathan Lardot oordeelt over cruciale fases in STVV - Union én reageert op uithaal van Christian Burgess

Philippe Albert windt er géén doekjes om en komt met fikse waarschuwing aan het adres van Anderlecht

Dit moet toch als muziek in de oren klinken bij de fans? Dit zijn de eerste woorden van Antoine Sibierski als nieuwe TD van Anderlecht

Twee Belgische topclubs willen Jeppe Erenbjerg van Zulte Waregem kapen

'Robert Lewandowski verlaat Barcelona en heeft een akkoord met Italiaanse grootmacht'

Kevin De Bruyne blijft waar hij is: Corriere dello Sport schept duidelijkheid over zijn toekomst bij SSC Napoli

Wie is Antoine Sibierski, de nieuwe sportief directeur van Anderlecht?

Het is nú al een soap: Terugkeer van Mourinho is erezaak voor Florentino Perez, Benfica reageert meteen op geflirt van Real Madrid

DAZN en Telenet sluiten deal over uitzendrechten Belgisch voetbal, juridische spanningen blijven

Club Brugge, STVV, Standard, Charleroi, Westerlo en KV Mechelen wijzen de weg

FC Barcelona heeft mondeling akkoord over contractverlenging van héél belangrijke pion

Het WK komt er snel aan: nieuwe wending in het verhaal van Romelu Lukaku

Anderlecht komt met groot nieuws: "Zoektocht erg grondig gevoerd"

"Ik heb de kwaliteiten om het verschil te maken": smaakmaker van Westerlo bulkt van het vertrouwen

Wie o wie? Vier pertinente vragen met nog vier speeldagen voor de boeg

DONE DEAL: vorig jaar nog bij Club Brugge, nu slaat Anderlecht toe met meerjarig contract

Alarmfase rood? MacAllister kent zijn straf ... en Bondsparket neemt stevig besluit over Burgess

Analisten unisono: "Club Brugge had medelijden, Anderlecht is aan vernedering ontsnapt"

DONE DEAL: Spaanse topclub kondigt vertrek van coach aan

Transfernieuws en Transfergeruchten 03/02

'Habemus TD: witte rook maandag boven het Lotto Park'

Miserie zo snel vergeten: PO1-revelatie KV Mechelen doet even goed als Vetlesen, Cvetkovic en Ito

En plots is er een Europese droom op ... Sclessin: "Zelfde schuitje"

Benito Raman spreekt over de steeds vuiler wordende voetbalwereld

'RSC Anderlecht heeft gedroomde opvolger van Thorgan Hazard nadrukkelijk op het oog'

Felice Mazzu trok al aan de alarmbel en ook deze OHL-speler doet het: "Onvergeeflijk"

"We are Belgium": Belgische voetbalbond zet alles op alles, 26 fans mogen mee naar het WK

