Zakaria El Ouahdi krijgt verdiende bekroning na nieuw topseizoen bij Genk

De uitreiking van de Ebbenhouten Schoen vond gisteravond plaats. Zakaria El Ouahdi trok daarbij aan het langste eind, na opnieuw een sterk seizoen bij Genk.

Vorig jaar was Zakaria El Ouahdi al genomineerd voor de Ebbenhouten Schoen, de prijs voor de beste speler van Afrikaanse afkomst in de Jupiler Pro League. Toen eindigde hij echter als derde in de stemming, onder meer achter een ploegmaat bij Genk: ene Tolu Arokodare, die enkele weken later naar de Premier League vertrok.

Met liefst 12 doelpunten en 5 assists dit seizoen — ondanks enkele weken blessureleed — heeft de Marokkaanse wingback nog meer indruk gemaakt dan vorig jaar. Op de uitreiking van gisterenavond gold hij dan ook als een van de grote favorieten.

Zijn concurrenten waren Adem Zorgane (Union Berlin), Raphael Onyedika (Club Brugge), Promise David (Union Saint-Gilloise) en Parfait Guiagon (Sporting Charleroi). Ondanks de stevige tegenstand trok El Ouahdi uiteindelijk aan het langste eind.

Een vrij logische winnaar

“Ik ben heel blij met deze erkenning, want de concurrentie was dit jaar bijzonder sterk. Alle genomineerden verdienden het om te winnen. Het is een eer om deze prijs te krijgen en mijn naam tussen die van de laureaten te zien staan”, zei hij bij de overhandiging van de trofee door Mbaye Leye, zelf winnaar in 2013.

Zakaria El Ouahdi is daarmee de derde Marokkaanse speler die de Ebbenhouten Schoen wint, na Mbark Boussoufa — laureaat in 2006, 2009 en 2010 — en Tarik Tissoudali, die de prijs kreeg in 2022.





El Ouahdi trekt sterke lijn door

Genk is trouwens wel vaker goed vertegenwoordigd op dit gala. El Ouahdi en Arokodare zijn lang niet de enigen van Racing Genk die deze prijs in de wacht sleepten. Eerder gingen ook Souleymane Oulare (1999), Moumouni Dagano (2002), Ally Samatta (2019), Paul Onuachu (2021) en Mike Trésor (2023) al met de Ebbenhouten Schoen aan de haal.

Voor Zakaria El Ouahdi is het dus opnieuw een persoonlijke bekroning die zijn kwaliteiten, ruim boven het gemiddelde van de Belgische competitie, nog eens onderstreept. En misschien is dit wel de aanloop naar een WK met Marokko én een mooie transfer deze zomer.