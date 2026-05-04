Dit zijn de eerste woorden van Antoine Sibierski als nieuwe TD van Anderlecht

Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
Dit moet toch als muziek in de oren klinken bij de fans? Dit zijn de eerste woorden van Antoine Sibierski als nieuwe TD van Anderlecht
RSC Anderlecht heeft met Antoine Sibierski eindelijk de langverwachte nieuwe technisch directeur voorgesteld aan pers en publiek. De eerste woorden van de nieuwe TD moeten overigens als muziek in de oren klinken bij de paars-witte aanhang.

Het was al enkele weken duidelijk dat Antoine Sibierski de nieuwe technisch directeur van RSC Anderlecht zou worden. Ondertussen is er eindelijk witte rook. De Belgische recordkampioen bevestigde eerder vandaag de komst van de Fransman.

Belangrijk detail: Sibierski wacht niet tot de start van het nieuwe seizoen om aan zijn taak te beginnen. De voormalige speler van onder meer Lille OSC en Manchester City gaat meteen aan de slag. Wie is de Fransman en hoe ziet zijn verleden eruit? Dat kan via DIT ARTIKEL worden gelezen.

Ondertussen heeft Sibierski gereageerd op zijn aanstelling als technisch directeur. "Voor mij is Anderlecht dé club van België. Het is nog steeds een club die om de twee jaar Champions League speelt."

"Als ik aan Anderlecht denkt schieten me namen te binnen zoals Paul Van Himst, Frank Vercauteren en Enzo Scifo", aldus Sibierski. Al moest zijn echte charme-offensief naar de aanhang dan eigenlijk nog beginnen.

Charme-offensief 

"Ik wil een ploeg bouwen die dominant is met én zonder bal", aldus de Fransman. "Ik wil een ploeg zien die wedstrijden wint door voetbal te prediken en balbezit te hebben. Anderlecht moet een ploeg hebben waar de fans zich mee kunnen identificeren. En een ploeg met spelers uit de jeugdacademie in het eerste elftal."

Wie is Antoine Sibierski, de nieuwe sportief directeur van Anderlecht?

Philippe Albert windt er géén doekjes om en komt met fikse waarschuwing aan het adres van Anderlecht

Jonathan Lardot oordeelt over cruciale fases in STVV - Union én reageert op uithaal van Christian Burgess

Anderlecht komt met groot nieuws: "Zoektocht erg grondig gevoerd"

Twee Belgische topclubs willen Jeppe Erenbjerg van Zulte Waregem kapen

"KV Mechelen-trainer Vanderbiest heeft belangrijke lessen getrokken uit heenronde Champions' Play-offs"

'Robert Lewandowski verlaat Barcelona en heeft een akkoord met Italiaanse grootmacht'

Kevin De Bruyne blijft waar hij is: Corriere dello Sport schept duidelijkheid over zijn toekomst bij SSC Napoli

Het is nú al een soap: Terugkeer van Mourinho is erezaak voor Florentino Perez, Benfica reageert meteen op geflirt van Real Madrid

DONE DEAL: vorig jaar nog bij Club Brugge, nu slaat Anderlecht toe met meerjarig contract

DAZN en Telenet sluiten deal over uitzendrechten Belgisch voetbal, juridische spanningen blijven

Club Brugge, STVV, Standard, Charleroi, Westerlo en KV Mechelen wijzen de weg

FC Barcelona heeft mondeling akkoord over contractverlenging van héél belangrijke pion

Het WK komt er snel aan: nieuwe wending in het verhaal van Romelu Lukaku

Analisten unisono: "Club Brugge had medelijden, Anderlecht is aan vernedering ontsnapt"

Wie o wie? Vier pertinente vragen met nog vier speeldagen voor de boeg

"Ik heb de kwaliteiten om het verschil te maken": smaakmaker van Westerlo bulkt van het vertrouwen

Transfernieuws en Transfergeruchten 03/02

Alarmfase rood? MacAllister kent zijn straf ... en Bondsparket neemt stevig besluit over Burgess

'Habemus TD: witte rook maandag boven het Lotto Park'

'RSC Anderlecht heeft gedroomde opvolger van Thorgan Hazard nadrukkelijk op het oog'

DONE DEAL: Spaanse topclub kondigt vertrek van coach aan

Project bekerfinale: Taravel krijgt paar opstekers, maar ook hele ferme domper te verwerken

En plots is er een Europese droom op ... Sclessin: "Zelfde schuitje"

Benito Raman spreekt over de steeds vuiler wordende voetbalwereld

Ineens ligt de lat bijzonder hoog bij Club Brugge: Ivan Leko ging door het lint

Felice Mazzu trok al aan de alarmbel en ook deze OHL-speler doet het: "Onvergeeflijk"

"We are Belgium": Belgische voetbalbond zet alles op alles, 26 fans mogen mee naar het WK

Peter Vandenbempt laat niets heel: "Trieste avond voor het Belgisch voetbal"

Valt keuze Taravel nog te verdedigen? Waarom Thorgan Hazard in de spits houden?

Miserie zo snel vergeten: PO1-revelatie KV Mechelen doet even goed als Vetlesen, Cvetkovic en Ito

Tzolis en Vetlesen doen een pijnlijke vaststelling voor Anderlecht

Analist maakt komaf met ambities Rode Duivel die aan lopende band scoort: "No f****** way!"

Hoe Club Brugge ook hoop mag zetten op... KV Mechelen: dure avond voor Union

Ondanks heerlijke assist: Pieter Gerkens zag negatief sleutelmoment moment voor Cercle tegen Essevee

Een triestig seizoen? Deze Belgen in het buitenland maken kans op een prijs

STVV STVV 2-1 Union SG Union SG
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 1-3 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 6
Westerlo Westerlo 3-3 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 0-5 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 09/05 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 09/05 FCV Dender EH FCV Dender EH

