Dit moet toch als muziek in de oren klinken bij de fans? Dit zijn de eerste woorden van Antoine Sibierski als nieuwe TD van Anderlecht

RSC Anderlecht heeft met Antoine Sibierski eindelijk de langverwachte nieuwe technisch directeur voorgesteld aan pers en publiek. De eerste woorden van de nieuwe TD moeten overigens als muziek in de oren klinken bij de paars-witte aanhang.

Het was al enkele weken duidelijk dat Antoine Sibierski de nieuwe technisch directeur van RSC Anderlecht zou worden. Ondertussen is er eindelijk witte rook. De Belgische recordkampioen bevestigde eerder vandaag de komst van de Fransman.

Belangrijk detail: Sibierski wacht niet tot de start van het nieuwe seizoen om aan zijn taak te beginnen. De voormalige speler van onder meer Lille OSC en Manchester City gaat meteen aan de slag. Wie is de Fransman en hoe ziet zijn verleden eruit? Dat kan via DIT ARTIKEL worden gelezen.

Ondertussen heeft Sibierski gereageerd op zijn aanstelling als technisch directeur. "Voor mij is Anderlecht dé club van België. Het is nog steeds een club die om de twee jaar Champions League speelt."

"Als ik aan Anderlecht denkt schieten me namen te binnen zoals Paul Van Himst, Frank Vercauteren en Enzo Scifo", aldus Sibierski. Al moest zijn echte charme-offensief naar de aanhang dan eigenlijk nog beginnen.



Charme-offensief

"Ik wil een ploeg bouwen die dominant is met én zonder bal", aldus de Fransman. "Ik wil een ploeg zien die wedstrijden wint door voetbal te prediken en balbezit te hebben. Anderlecht moet een ploeg hebben waar de fans zich mee kunnen identificeren. En een ploeg met spelers uit de jeugdacademie in het eerste elftal."