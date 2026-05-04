Philippe Albert windt er géén doekjes om en komt met fikse waarschuwing aan het adres van Anderlecht

Thorgan Hazard verlaat RSC Anderlecht na het huidige seizoen. De Belgische recordkampioen bereikte geen akkoord met de voormalige Rode Duivel over een contractverlenging. Philippe Albert waarschuwt paars-wit voor de gevolgen.

RSC Anderlecht deed de voorbije maanden verwoede pogingen om het contract van Thorgan Hazard open te breken. De voormalige Rode Duivel beschikt over een aflopend contract, maar tot een akkoord over een verlenging kwam het niet.

Het lijkt erop dat RC Lens dat wél heeft gedaan. Volgens de huidige informatie heert Hazard terug naar de club waar hij ooit doorbrak in het profvoetbal. Bevestiging van die verhuis is er uiteraard nog niet.

Philippe Albert waarschuwt RSC Anderlecht

"De keuze om niet in te gaan op de eisen van Hazard kan héél grote gevolgen hebben voor Anderlecht", waarschuwt Philippe Albert in La Capitale. "Er staat héél héél verandering op de planning bij Anderlecht."

Albert wijst naar een nieuwe sportief directeur die zijn intrede zal maken, een andere coach die het roer van Jérémy Taravel zal overnemen, de grote schoonmaak in de kleedkamer, enkele zomertransfers,… "In dat opzicht is het vertrek van Hazard géén goed nieuws."

"Het vertrek van Hazard zorgt er niet alleen voor dat Anderlecht een pak kwaliteit zal verliezen", is Albert héél duidelijk. "Het zal ook voor een verlies aan stabiliteit en leiderschap zorgen. Bovendien zorgt het voor extra druk op de zomertransfers."





De voormalige Rode Duivel weigert te geloven dat Anderlecht het verlies van Hazard kan opvangen met één transfer. "Ik denk er er minstens drie aanvallende versterkingen nodig zijn. Anderlecht staat voor een lastige én cruciale periode."