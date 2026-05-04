Alarmfase rood? MacAllister kent zijn straf ... en Bondsparket neemt stevig besluit over Burgess

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 7 reacties
Alarmfase rood? MacAllister kent zijn straf ... en Bondsparket neemt stevig besluit over Burgess
Word fan van Union SG! 338

Union SG verloor met 2-1 op bezoek bij STVV. Bovendien was het ook wonden likken als het gaat over een aantal schorsingen. Er waren de spelers die een gele schorsing kregen, terwijl MacAllister zelfs vroeg rood kreeg. En dan waren er nog de escapades van Christian Burgess.

Christian Burgess was ziedend in zijn reactie vanop Stayen na de nederlaag van Union SG op bezoek bij STVV. Hij was boos omwille van de kaartenlast die zijn ploeg opliep, de late strafschop tegen en de rode kaart voor MacAllister.

Christian Burgess wordt onderzocht

En dus leek hij ook te hinten richting een complot. Daar reageerde iedereen meteen op als door een wesp gestoken. Gewezen topscheidsrechter Serge Gumienny ging meteen in de tegenaanval tegen Burgess en vond zelfs dat die door het Bondsparket zou moeten worden vervolgd.

Ook Marc Degryse was scherp voor de Brusselaars, net als Peter Vandenbempt in zijn analyse in de gelijknamige podcast. En het Bondsparket lijkt nu mee te gaan in de zaak. Zij stellen alvast een onderzoek in naar Burgess.

Werk aan de winkel voor Union SG?

Een schorsing volgt voorlopig niet, maar ze gaan de uitlatingen wel laten onderzoeken. Mogelijk levert dat later dit seizoen nog een straf op voor de centrale verdediger. Het zal later deze week een mogelijk schorsingsvoorstel doen.

Lees ook... Peter Vandenbempt laat niets heel: "Trieste avond voor het Belgisch voetbal"
Wat MacAllister betreft is er ondertussen wél duidelijkheid. Hij zou één wedstrijd effectief krijgen voor zijn rode kaart op STVV. Dat is althans het schorsingsvoorstel, al kan Union SG nog in beroep gaan. Adem Zorgane en Christian Burgess zijn door gele kaarten niet beschikbaar.

7 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Union SG
Christian Burgess
Kevin Mac Allister

Meer nieuws

Peter Vandenbempt laat niets heel: "Trieste avond voor het Belgisch voetbal"

Peter Vandenbempt laat niets heel: "Trieste avond voor het Belgisch voetbal"

12:40
6
Het WK komt er snel aan: nieuwe wending in het verhaal van Romelu Lukaku

Het WK komt er snel aan: nieuwe wending in het verhaal van Romelu Lukaku

18:30
"Ik heb de kwaliteiten om het verschil te maken": smaakmaker van Westerlo bulkt van het vertrouwen

"Ik heb de kwaliteiten om het verschil te maken": smaakmaker van Westerlo bulkt van het vertrouwen

18:00
Wie o wie? Vier pertinente vragen met nog vier speeldagen voor de boeg

Wie o wie? Vier pertinente vragen met nog vier speeldagen voor de boeg

17:40
Anderlecht komt met groot nieuws: "Zoektocht erg grondig gevoerd"

Anderlecht komt met groot nieuws: "Zoektocht erg grondig gevoerd"

17:20
1
DONE DEAL: vorig jaar nog bij Club Brugge, nu slaat Anderlecht toe met meerjarig contract

DONE DEAL: vorig jaar nog bij Club Brugge, nu slaat Anderlecht toe met meerjarig contract

17:00
1
Analisten unisono: "Club Brugge had medelijden, Anderlecht is aan vernedering ontsnapt"

Analisten unisono: "Club Brugge had medelijden, Anderlecht is aan vernedering ontsnapt"

15:30
4
DONE DEAL: Spaanse topclub kondigt vertrek van coach aan

DONE DEAL: Spaanse topclub kondigt vertrek van coach aan

16:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 03/02

Transfernieuws en Transfergeruchten 03/02

14:20
'Habemus TD: witte rook maandag boven het Lotto Park'

'Habemus TD: witte rook maandag boven het Lotto Park'

14:50
Project bekerfinale: Taravel krijgt paar opstekers, maar ook hele ferme domper te verwerken

Project bekerfinale: Taravel krijgt paar opstekers, maar ook hele ferme domper te verwerken

13:00
En plots is er een Europese droom op ... Sclessin: "Zelfde schuitje"

En plots is er een Europese droom op ... Sclessin: "Zelfde schuitje"

15:00
1
'RSC Anderlecht heeft gedroomde opvolger van Thorgan Hazard nadrukkelijk op het oog'

'RSC Anderlecht heeft gedroomde opvolger van Thorgan Hazard nadrukkelijk op het oog'

14:20
8
Felice Mazzu trok al aan de alarmbel en ook deze OHL-speler doet het: "Onvergeeflijk"

Felice Mazzu trok al aan de alarmbel en ook deze OHL-speler doet het: "Onvergeeflijk"

14:40
3
"We are Belgium": Belgische voetbalbond zet alles op alles, 26 fans mogen mee naar het WK

"We are Belgium": Belgische voetbalbond zet alles op alles, 26 fans mogen mee naar het WK

14:00
Benito Raman spreekt over de steeds vuiler wordende voetbalwereld

Benito Raman spreekt over de steeds vuiler wordende voetbalwereld

13:30
3
Marc Degryse is niet te spreken over Union: "Zo verlies je snel veel sympathie"

Marc Degryse is niet te spreken over Union: "Zo verlies je snel veel sympathie"

08:40
27
Hoe Club Brugge ook hoop mag zetten op... KV Mechelen: dure avond voor Union

Hoe Club Brugge ook hoop mag zetten op... KV Mechelen: dure avond voor Union

11:00
11
Miserie zo snel vergeten: PO1-revelatie KV Mechelen doet even goed als Vetlesen, Cvetkovic en Ito Reactie

Miserie zo snel vergeten: PO1-revelatie KV Mechelen doet even goed als Vetlesen, Cvetkovic en Ito

11:45
1
Ineens ligt de lat bijzonder hoog bij Club Brugge: Ivan Leko ging door het lint

Ineens ligt de lat bijzonder hoog bij Club Brugge: Ivan Leko ging door het lint

12:00
3
Analist maakt komaf met ambities Rode Duivel die aan lopende band scoort: "No f****** way!"

Analist maakt komaf met ambities Rode Duivel die aan lopende band scoort: "No f****** way!"

12:20
2
Ondanks heerlijke assist: Pieter Gerkens zag negatief sleutelmoment moment voor Cercle tegen Essevee

Ondanks heerlijke assist: Pieter Gerkens zag negatief sleutelmoment moment voor Cercle tegen Essevee

11:45
Een triestig seizoen? Deze Belgen in het buitenland maken kans op een prijs

Een triestig seizoen? Deze Belgen in het buitenland maken kans op een prijs

11:30
3
Valt keuze Taravel nog te verdedigen? Waarom Thorgan Hazard in de spits houden? Opinie

Valt keuze Taravel nog te verdedigen? Waarom Thorgan Hazard in de spits houden?

10:30
9
Verrassing! DAZN heeft ook deal over bekerfinale, die op deze zender te zien zal zijn

Verrassing! DAZN heeft ook deal over bekerfinale, die op deze zender te zien zal zijn

08:01
1
Lommel waarschuwt Beerschot én legt meteen gameplan op tafel voor cruciale terugwedstrijd

Lommel waarschuwt Beerschot én legt meteen gameplan op tafel voor cruciale terugwedstrijd

10:45
3
Tzolis en Vetlesen doen een pijnlijke vaststelling voor Anderlecht

Tzolis en Vetlesen doen een pijnlijke vaststelling voor Anderlecht

09:30
6
Bestuur Genk laat nederlaag in Charleroi niet blauwblauw: deze week stevige gesprekken

Bestuur Genk laat nederlaag in Charleroi niet blauwblauw: deze week stevige gesprekken

10:00
2
"Het Belgische voetbal is ziek": JPL-supporters verlieten de tribunes vanwege... hun vlaggen

"Het Belgische voetbal is ziek": JPL-supporters verlieten de tribunes vanwege... hun vlaggen

09:00
4
Ook pech voor Club Brugge: update over blessure Nordin Jackers

Ook pech voor Club Brugge: update over blessure Nordin Jackers

07:40
9
Sir Alex Ferguson met ambulance afgevoerd: dit zijn de laatste berichten over zijn gezondheidstoestand

Sir Alex Ferguson met ambulance afgevoerd: dit zijn de laatste berichten over zijn gezondheidstoestand

08:20
Eindelijk! Goed nieuws voor Telenet-klanten! DAZN bereikt akkoord over uitzendrechten

Eindelijk! Goed nieuws voor Telenet-klanten! DAZN bereikt akkoord over uitzendrechten

07:08
21
Wouter Vrancken verrast met opties voor zijn toekomst als trainer

Wouter Vrancken verrast met opties voor zijn toekomst als trainer

23:00
Hoe moet dit Anderlecht binnen 10 dagen klaar zijn voor Union? Taravel: "Als je grote matchen wil winnen..." Reactie

Hoe moet dit Anderlecht binnen 10 dagen klaar zijn voor Union? Taravel: "Als je grote matchen wil winnen..."

06:00
2
Junya Ito verrast met zijn ambities voor volgend seizoen

Junya Ito verrast met zijn ambities voor volgend seizoen

07:00
Ivan Leko onthult van welke ploeg hij het meest onder de indruk is, Vanaken baalt na Anderlecht Reactie

Ivan Leko onthult van welke ploeg hij het meest onder de indruk is, Vanaken baalt na Anderlecht

23:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 6
STVV STVV 2-1 Union SG Union SG
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 1-3 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 6
Westerlo Westerlo 3-3 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 0-5 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 09/05 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 09/05 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

IXL IXL over Alarmfase rood? MacAllister kent zijn straf ... en Bondsparket neemt stevig besluit over Burgess Dirk1897 Dirk1897 over Peter Vandenbempt laat niets heel: "Trieste avond voor het Belgisch voetbal" mantoch mantoch over Wat is er nog mogelijk voor Beerschot? Mo Messoudi schat thuisduel tegen Lommel in pief pief over Ineens ligt de lat bijzonder hoog bij Club Brugge: Ivan Leko ging door het lint FC BRUGES FC BRUGES over "Het Belgische voetbal is ziek": JPL-supporters verlieten de tribunes vanwege... hun vlaggen Borak Borak over DONE DEAL: vorig jaar nog bij Club Brugge, nu slaat Anderlecht toe met meerjarig contract Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over 🎥 Wat een enorme blunder van Senne Lammens tegen Liverpool Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over Felice Mazzu trok al aan de alarmbel en ook deze OHL-speler doet het: "Onvergeeflijk" Jasperd Jasperd over Anderlecht komt met groot nieuws: "Zoektocht erg grondig gevoerd" Bork Bork over Analisten unisono: "Club Brugge had medelijden, Anderlecht is aan vernedering ontsnapt" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved