Alarmfase rood? MacAllister kent zijn straf ... en Bondsparket neemt stevig besluit over Burgess

Union SG verloor met 2-1 op bezoek bij STVV. Bovendien was het ook wonden likken als het gaat over een aantal schorsingen. Er waren de spelers die een gele schorsing kregen, terwijl MacAllister zelfs vroeg rood kreeg. En dan waren er nog de escapades van Christian Burgess.

Christian Burgess was ziedend in zijn reactie vanop Stayen na de nederlaag van Union SG op bezoek bij STVV. Hij was boos omwille van de kaartenlast die zijn ploeg opliep, de late strafschop tegen en de rode kaart voor MacAllister.

Christian Burgess wordt onderzocht

En dus leek hij ook te hinten richting een complot. Daar reageerde iedereen meteen op als door een wesp gestoken. Gewezen topscheidsrechter Serge Gumienny ging meteen in de tegenaanval tegen Burgess en vond zelfs dat die door het Bondsparket zou moeten worden vervolgd.

Ook Marc Degryse was scherp voor de Brusselaars, net als Peter Vandenbempt in zijn analyse in de gelijknamige podcast. En het Bondsparket lijkt nu mee te gaan in de zaak. Zij stellen alvast een onderzoek in naar Burgess.

Werk aan de winkel voor Union SG?

Een schorsing volgt voorlopig niet, maar ze gaan de uitlatingen wel laten onderzoeken. Mogelijk levert dat later dit seizoen nog een straf op voor de centrale verdediger. Het zal later deze week een mogelijk schorsingsvoorstel doen.

Wat MacAllister betreft is er ondertussen wél duidelijkheid. Hij zou één wedstrijd effectief krijgen voor zijn rode kaart op STVV. Dat is althans het schorsingsvoorstel, al kan Union SG nog in beroep gaan. Adem Zorgane en Christian Burgess zijn door gele kaarten niet beschikbaar.