DONE DEAL: vorig jaar nog bij Club Brugge, nu slaat Anderlecht toe met meerjarig contract

Daevon Bulembi heeft zijn eerste profcontract getekend bij RSC Anderlecht. De club kondigde het nieuws aan in een persbericht dat maandagnamiddag op de clubwebsite verscheen. Daarmee slaan ze toch wel een leuke slag, zoveel is duidelijk.

Daevon Bulembi heeft een contract tot 2029 getekend bij Anderlecht. De jonge speler, geboren in 2011, zet daarmee een belangrijke stap in zijn prille carrière. De jongeling heeft een verleden bij Club Brugge, maar zal dus stappen zetten bij de rivaal.

Jonge Bulembi tekent profcontract voor drie seizoenen

"De 15-jarige flankaanvaller, geboren in 2011, speelde vorig seizoen bij Club Brugge, waar hij al een leeftijdscategorie hoger uitkwam. Daevon tekent nu een contract van drie jaar bij RSC Anderlecht. Vanaf volgend seizoen sluit hij aan bij onze U16", schrijft de Brusselse club in een persbericht op de eigen webstek.

Deze transfer bevestigt de ambitie van Anderlecht om jonge, veelbelovende profielen naar Brussel te blijven halen. Sporting Anderlecht zet al jarenlang in op jeugdopleiding en houdt jonge talenten die snel in het sportieve project kunnen passen nauwlettend in het oog. Het vertrouwen is er uiteraard in Daevon Bulembi, al is het duidelijk dat hij op zijn jonge leeftijd nog tijd nodig heeft om zich verder te ontwikkelen en liefst niet te veel druk moet voelen.

Daevon Bulembi, een polyvalente speler

Anderlecht prees ook de kwaliteiten van de aanvaller: "De jeugdacademie van Neerpede verwelkomt een nieuwe winger. Daevon Bulembi is tweebenig en is een flankspeler die zowel links als rechts met evenveel succes uit de voeten kan. Hij combineert techniek met sterke atletische kwaliteiten."

"Zijn dribbels en zijn vermogen om tegenstanders uit te schakelen zijn zijn voornaamste wapens. Hij is ook snel, zeker over langere afstanden. Welkom bij RSC Anderlecht, Daevon", besloot Anderlecht. Met deze aanwinst voegen de Mauves dus opnieuw een offensief talent toe aan hun academie.



Nu is het afwachten hoe Daevon Bulembi zich aanpast aan zijn nieuwe omgeving, het hoge niveau van Neerpede en zijn nieuwe ploegmaats. Zijn ontwikkeling zal sowieso van dichtbij gevolgd worden. Eén ding is zeker: Bulembi zal onder de Anderlecht-kleuren willen bevestigen wat men in hem ziet.