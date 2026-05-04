En plots is er een Europese droom op ... Sclessin: "Zelfde schuitje"

Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
Standard Luik heeft Antwerp stevig pijn gedaan. Het werd uiteindelijk een stevige overwinning met een forfaitoverwinning voor de Luikenaars. Een zware score, met geduld opgebouwd na een lastige wedstrijdstart.

Standard Luik heeft Antwerp met 0-5 verslagen, maar daarmee was niet alles perfect. De Luikenaars moesten zich in het begin van de wedstrijd vastbijten, onder druk gezet door een gevaarlijke tegenstander, vooraleer ze het verschil konden gaan maken.

Standard hield stand in de moeilijke omstandigheden

Ibe Hautekiet benadrukte aan de microfoon van DAZN de ingesteldheid in de groep na de wedstrijd. "We zijn trots op de ploeg, we steunen elkaar allemaal omdat we in hetzelfde schuitje zitten. De start van de match was niet makkelijk, dat moet beter, maar we hebben in de moeilijke momenten standgehouden."

De verdediger gaf toe dat Antwerp had kunnen toeslaan. "Antwerp heeft kansen gecreëerd, ze hadden kunnen scoren, maar wij bleven solide en aan de overkant hebben we het verschil kunnen maken", aldus de verdediger.

Europees voetbal op Sclessin zoals in de hoogdagen?

Ondanks deze zege blijft Standard gefocust op het vervolg. De groep weet dat het belangrijkste er nog aankomt in deze seizoensfinale van de Europe Play-offs. Momenteel staan ze op gelijke hoogte met KRC Genk en Westerlo met nog vier speeldagen te gaan.

Lees ook... Vincent Euvrard blijft nuchter ondanks leidersplaats én 0-5 forfaitscore op de Bosuil
"Nu begint het belangrijkste, om Europa te halen. We zijn vastberaden, en met de supporters achter ons thuis kan dat het verschil maken." Zijn we op weg naar kolkende avonden op Sclessin, zoals in de hoogdagen van Standard de Liège?

Westerlo Westerlo 3-3 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 0-5 Standard Standard

