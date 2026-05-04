Project bekerfinale: Taravel krijgt paar opstekers, maar ook hele ferme domper te verwerken

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Project bekerfinale: Taravel krijgt paar opstekers, maar ook hele ferme domper te verwerken

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Nog tien dagen en dan krijgen we de bekerfinale tussen Union SG en RSC Anderlecht. Voor beide Brusselse clubs is dat een heel belangrijk duel en een kans om een prijsje te pakken, maar beide clubs strijden natuurlijk ook nog voor hun doelen in de Champions' Play-offs.

Union SG en RSC Anderlecht strijden op donderdag 14 mei om de Croky Cup in het Koning Boudewijnstadion. Voor beide ploegen is dat een belangrijk duel, maar gezien de stand in de Champions' Play-offs misschien toch vooral voor paars-wit.

Zij staan momenteel vierde en een (goed) Europees ticket kunnen ze dan ook vooral via de Beker van België gaan halen. En dus wordt er stilaan alles aan gedaan om iedereen fit te krijgen tegen die bekerfinale. Al zal dat niet voor iedereen gaan lukken.

Nathan De Cat geeft de paars-witte Brusselaar moed

Eerst het goede nieuws? Nathan De Cat viel in bij de rust en speelde 45 minuten mee voor paars-wit tegen Club Brugge. Er wordt met hem geen risico genomen en op die manier lijkt hij klaar te raken voor het treffen met Gent volgend weekend en zeker de bekerfinale.

Geluk bij een ongeluk? Marco Kana pakte op het einde van de wedstrijd nog een gele kaart. Daardoor is hij geelgeschorst tegen de Buffalo's, een match die voor de vierde plaats van groot belang kan zijn. Maar zo kan hij ook meteen rusten voor de bekerfinale.

Diarra valt uit, Saliba hoogst twijfelachtig

De geschorste Killian Sardella van afgelopen weekend zal ook fit aan de aftrap kunnen verschijnen. Tot daar het goede nieuws, want over Mario Stroeykens en Danylo Sikan voorlopig geen goed nieuws. En ook over Maamar is er voorlopig nog twijfel.

Lees ook... Verrassing! DAZN heeft ook deal over bekerfinale, die op deze zender te zien zal zijn

Tijdens de wedstrijd tegen Club Brugge viel Diarra uit, waardoor ook hij twijfelachtig is naar volgend weekend toe. En dan is er nog Nathan Saliba. Die is volgens onze informatie al zeker buiten strijd voor de match tegen KAA Gent. Ook de bekerfinale zou wel eens op het nippertje kunnen worden. Oplapwerk voor de kinesisten en dokters, of puzzelwerk voor Taravel.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Anderlecht
Union SG
Nathan-Dylan Saliba

Meer nieuws

Peter Vandenbempt laat niets heel: "Trieste avond voor het Belgisch voetbal"

Peter Vandenbempt laat niets heel: "Trieste avond voor het Belgisch voetbal"

12:40
Verrassing! DAZN heeft ook deal over bekerfinale, die op deze zender te zien zal zijn

Verrassing! DAZN heeft ook deal over bekerfinale, die op deze zender te zien zal zijn

08:01
1
Ineens ligt de lat bijzonder hoog bij Club Brugge: Ivan Leko ging door het lint

Ineens ligt de lat bijzonder hoog bij Club Brugge: Ivan Leko ging door het lint

12:00
2
Marc Degryse is niet te spreken over Union: "Zo verlies je snel veel sympathie"

Marc Degryse is niet te spreken over Union: "Zo verlies je snel veel sympathie"

08:40
20
Valt keuze Taravel nog te verdedigen? Waarom Thorgan Hazard in de spits houden? Opinie

Valt keuze Taravel nog te verdedigen? Waarom Thorgan Hazard in de spits houden?

10:30
7
Hoe Club Brugge ook hoop mag zetten op... KV Mechelen: dure avond voor Union

Hoe Club Brugge ook hoop mag zetten op... KV Mechelen: dure avond voor Union

11:00
6
Analist maakt komaf met ambities Rode Duivel die aan lopende band scoort: "No f****** way!"

Analist maakt komaf met ambities Rode Duivel die aan lopende band scoort: "No f****** way!"

12:20
Miserie zo snel vergeten: PO1-revelatie KV Mechelen doet even goed als Vetlesen, Cvetkovic en Ito Reactie

Miserie zo snel vergeten: PO1-revelatie KV Mechelen doet even goed als Vetlesen, Cvetkovic en Ito

11:45
Ondanks heerlijke assist: Pieter Gerkens zag negatief sleutelmoment moment voor Cercle tegen Essevee

Ondanks heerlijke assist: Pieter Gerkens zag negatief sleutelmoment moment voor Cercle tegen Essevee

11:45
Tzolis en Vetlesen doen een pijnlijke vaststelling voor Anderlecht

Tzolis en Vetlesen doen een pijnlijke vaststelling voor Anderlecht

09:30
4
Een triestig seizoen? Deze Belgen in het buitenland maken kans op een prijs

Een triestig seizoen? Deze Belgen in het buitenland maken kans op een prijs

11:30
Lommel waarschuwt Beerschot én legt meteen gameplan op tafel voor cruciale terugwedstrijd

Lommel waarschuwt Beerschot én legt meteen gameplan op tafel voor cruciale terugwedstrijd

10:45
Bestuur Genk laat nederlaag in Charleroi niet blauwblauw: deze week stevige gesprekken

Bestuur Genk laat nederlaag in Charleroi niet blauwblauw: deze week stevige gesprekken

10:00
2
Ook pech voor Club Brugge: update over blessure Nordin Jackers

Ook pech voor Club Brugge: update over blessure Nordin Jackers

07:40
9
"Het Belgische voetbal is ziek": JPL-supporters verlieten de tribunes vanwege... hun vlaggen

"Het Belgische voetbal is ziek": JPL-supporters verlieten de tribunes vanwege... hun vlaggen

09:00
3
Hoe moet dit Anderlecht binnen 10 dagen klaar zijn voor Union? Taravel: "Als je grote matchen wil winnen..." Reactie

Hoe moet dit Anderlecht binnen 10 dagen klaar zijn voor Union? Taravel: "Als je grote matchen wil winnen..."

06:00
2
Eindelijk! Goed nieuws voor Telenet-klanten! DAZN bereikt akkoord over uitzendrechten

Eindelijk! Goed nieuws voor Telenet-klanten! DAZN bereikt akkoord over uitzendrechten

07:08
18
Sir Alex Ferguson met ambulance afgevoerd: dit zijn de laatste berichten over zijn gezondheidstoestand

Sir Alex Ferguson met ambulance afgevoerd: dit zijn de laatste berichten over zijn gezondheidstoestand

08:20
Ivan Leko onthult van welke ploeg hij het meest onder de indruk is, Vanaken baalt na Anderlecht Reactie

Ivan Leko onthult van welke ploeg hij het meest onder de indruk is, Vanaken baalt na Anderlecht

23:30
Wouter Vrancken verrast met opties voor zijn toekomst als trainer

Wouter Vrancken verrast met opties voor zijn toekomst als trainer

23:00
Junya Ito verrast met zijn ambities voor volgend seizoen

Junya Ito verrast met zijn ambities voor volgend seizoen

07:00
Wat is er nog mogelijk voor Beerschot? Mo Messoudi schat thuisduel tegen Lommel in

Wat is er nog mogelijk voor Beerschot? Mo Messoudi schat thuisduel tegen Lommel in

06:30
2
Ivan Leko komt met verrassende uitspraken na pakken van leiderspositie: "Dit is nu het gevaarlijkste moment" Reactie

Ivan Leko komt met verrassende uitspraken na pakken van leiderspositie: "Dit is nu het gevaarlijkste moment"

21:50
11
Colin Coosemans ontloopt verantwoordelijkheid niet: "Borst vooruit en hoofd omhoog" Reactie

Colin Coosemans ontloopt verantwoordelijkheid niet: "Borst vooruit en hoofd omhoog"

21:30
1
Vertrekt Vetlesen bij Club Brugge? Zo liggen de kaarten op dit moment

Vertrekt Vetlesen bij Club Brugge? Zo liggen de kaarten op dit moment

21:40
Zondebok bij Union SG? Hubert zegt wat hij denkt over inbreng van Sylla

Zondebok bij Union SG? Hubert zegt wat hij denkt over inbreng van Sylla

21:00
3
Club Brugge voor het eerst dit seizoen aan kop na (makkelijke) winst tegen Anderlecht, dat zelfs cadeaus gaf

Club Brugge voor het eerst dit seizoen aan kop na (makkelijke) winst tegen Anderlecht, dat zelfs cadeaus gaf

20:33
'Speelt Standard hem nu al kwijt? Ex-trainer ziet grote toekomst'

'Speelt Standard hem nu al kwijt? Ex-trainer ziet grote toekomst'

05:00
Eén Gent-speler uit de wind gezet, maar er vallen harde woorden: "Dramatisch, onacceptabel, zo kan het niet!" Reactie

Eén Gent-speler uit de wind gezet, maar er vallen harde woorden: "Dramatisch, onacceptabel, zo kan het niet!"

22:15
3
Komt het nog? Gerkens verklapt hoelang Cercle nog heeft om aankoopoptie te lichten

Komt het nog? Gerkens verklapt hoelang Cercle nog heeft om aankoopoptie te lichten

22:30
1
Het zag er niet goed uit voor Jackers, ook Anderlecht wacht af

Het zag er niet goed uit voor Jackers, ook Anderlecht wacht af

19:42
1
🎥 Wat een enorme blunder van Senne Lammens tegen Liverpool

🎥 Wat een enorme blunder van Senne Lammens tegen Liverpool

22:00
6
"We waren vandaag een echt team" : glansprestatie van Rafiki Saïd legde Bosuil het zwijgen op Reactie

"We waren vandaag een echt team" : glansprestatie van Rafiki Saïd legde Bosuil het zwijgen op

21:00
Dender put vertrouwen uit derde zege dit seizoen tegen La Louvière

Dender put vertrouwen uit derde zege dit seizoen tegen La Louvière

21:20
Kiest hij voor de miljoenen? Mika Godts spreekt klare taal richting fans van Ajax

Kiest hij voor de miljoenen? Mika Godts spreekt klare taal richting fans van Ajax

20:30
1
Vincent Euvrard blijft nuchter ondanks leidersplaats én 0-5 forfaitscore op de Bosuil Reactie

Vincent Euvrard blijft nuchter ondanks leidersplaats én 0-5 forfaitscore op de Bosuil

19:44

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 6
STVV STVV 2-1 Union SG Union SG
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 1-3 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 6
Westerlo Westerlo 3-3 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 0-5 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 09/05 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 09/05 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

JaKu JaKu over Marc Degryse is niet te spreken over Union: "Zo verlies je snel veel sympathie" The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over Gewezen topscheidsrechter formeel: "Hallucinant, hoog tijd dat men Burgess eens een lesje leert" Jos Het Ei Jos Het Ei over Eindelijk! Goed nieuws voor Telenet-klanten! DAZN bereikt akkoord over uitzendrechten Jos Het Ei Jos Het Ei over Antwerp - Standard: 0-5 De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Blamage zindert na in Antwerp-kleedkamer: "Beschamend!" Andreas2962 Andreas2962 over Ook pech voor Club Brugge: update over blessure Nordin Jackers nick!LFC nick!LFC over "Het Belgische voetbal is ziek": JPL-supporters verlieten de tribunes vanwege... hun vlaggen TatstOn TatstOn over Valt keuze Taravel nog te verdedigen? Waarom Thorgan Hazard in de spits houden? TatstOn TatstOn over Ineens ligt de lat bijzonder hoog bij Club Brugge: Ivan Leko ging door het lint DKMA DKMA over Hoe Club Brugge ook hoop mag zetten op... KV Mechelen: dure avond voor Union Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved