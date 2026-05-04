Project bekerfinale: Taravel krijgt paar opstekers, maar ook hele ferme domper te verwerken

Nog tien dagen en dan krijgen we de bekerfinale tussen Union SG en RSC Anderlecht. Voor beide Brusselse clubs is dat een heel belangrijk duel en een kans om een prijsje te pakken, maar beide clubs strijden natuurlijk ook nog voor hun doelen in de Champions' Play-offs.

Union SG en RSC Anderlecht strijden op donderdag 14 mei om de Croky Cup in het Koning Boudewijnstadion. Voor beide ploegen is dat een belangrijk duel, maar gezien de stand in de Champions' Play-offs misschien toch vooral voor paars-wit.

Zij staan momenteel vierde en een (goed) Europees ticket kunnen ze dan ook vooral via de Beker van België gaan halen. En dus wordt er stilaan alles aan gedaan om iedereen fit te krijgen tegen die bekerfinale. Al zal dat niet voor iedereen gaan lukken.

Nathan De Cat geeft de paars-witte Brusselaar moed

Eerst het goede nieuws? Nathan De Cat viel in bij de rust en speelde 45 minuten mee voor paars-wit tegen Club Brugge. Er wordt met hem geen risico genomen en op die manier lijkt hij klaar te raken voor het treffen met Gent volgend weekend en zeker de bekerfinale.

Geluk bij een ongeluk? Marco Kana pakte op het einde van de wedstrijd nog een gele kaart. Daardoor is hij geelgeschorst tegen de Buffalo's, een match die voor de vierde plaats van groot belang kan zijn. Maar zo kan hij ook meteen rusten voor de bekerfinale.

Diarra valt uit, Saliba hoogst twijfelachtig

De geschorste Killian Sardella van afgelopen weekend zal ook fit aan de aftrap kunnen verschijnen. Tot daar het goede nieuws, want over Mario Stroeykens en Danylo Sikan voorlopig geen goed nieuws. En ook over Maamar is er voorlopig nog twijfel.



Tijdens de wedstrijd tegen Club Brugge viel Diarra uit, waardoor ook hij twijfelachtig is naar volgend weekend toe. En dan is er nog Nathan Saliba. Die is volgens onze informatie al zeker buiten strijd voor de match tegen KAA Gent. Ook de bekerfinale zou wel eens op het nippertje kunnen worden. Oplapwerk voor de kinesisten en dokters, of puzzelwerk voor Taravel.