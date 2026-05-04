Lommel waarschuwt Beerschot én legt meteen gameplan op tafel voor cruciale terugwedstrijd

Lommel SK zette het afgelopen weekend een volgende stap naar de promotie. Het won in de promotiefinale met 3-1 van Beerschot, met dank aan onder meer Tom Reyners (26). Die scoorde uitgerekend tegen zijn ex-club.

Lommel nam afgelopen zaterdag de maat van Beerschot in het Soevereinstadion. Het opende binnen het openingskwartier de score via Lucas Schoofs. Die torende hoog boven iedereen uit en knikte binnen op een hoekschop: 1-0. De thuisploeg nam zo een vliegende start en drukte meteen door.

Beerschot slikt een 3-1-nederlaag

Tom Reyners deed amper een minuut later immers hetzelfde op een voorzet vanop rechts: 2-0. Beerschot knokte zich terug in de wedstrijd via Lukas Van Eeno, maar Sam De Grand legde de eindstand vast op 3-1.

Lommel heeft zo een uitstekende uitgangspositie beet voor de verplaatsing naar het Kiel. Beerschot moet dan weer stevig aan de bak voor eigen volk. Het maakt het tweede duel alleen maar interessanter.

Tom Reyners is opgetogen

Doelpuntenmaker Reyners genoot met volle teugen na de overwinning. "Heel veel deugd", beschrijft hij zijn gevoel bij Het Laatste Nieuws. "Ik scoor niet vaak, maar zou dat liever veel meer doen. Om dan vandaag net tegen Beerschot te scoren, dat is plezant."

Toch rekent de aanvaller zich nog niet rijk. "Het gaat sowieso kolken op het Kiel, maar we gaan dezelfde energie op het veld leggen als vandaag. Zo gaan we het hun goed lastig maken."



Lommel heeft een gameplan klaar

Lommel heeft daarvoor al een duidelijk plannetje in gedachten. "We moeten Beerschot zo weinig mogelijk aan de bal laten komen", zegt Reyners. "Als we veel druk op de bal zetten en ze niet in hun spel laten komen, heeft Beerschot daar vaak moeite mee."

De terugwedstrijd staat gepland op 9 mei om 18.15 uur. De winaar van het tweeluik tussen Lommel en Beerschot neemt het op tegen Dender, de laatste uit de Relegation Play-offs. De winnaar van die dubbele confrontatie mag volgend jaar aantreden in onze hoogste voetbalklasse.