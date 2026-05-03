Het zag er niet goed uit voor Jackers, ook Anderlecht wacht af

Een stevige opdoffer voor Club Brugge in de topper tegen RSC Anderlecht. Doelman Nordin Jackers moest al na een kwartier noodgedwongen het veld verlaten na een harde botsing met Moussa Diarra.

De fase ontstond toen Jackers ver uit zijn doel kwam om een bal weg te boksen. Daarbij kwam hij hard in contact met Diarra, waarbij beide spelers met het hoofd tegen elkaar botsten. Meteen werd duidelijk dat de Club-doelman zwaar aangeslagen was. Hij probeerde nog even om op te staan, maar moest al snel weer gaan zitten.

Mogelijk een hersenschudding voor Jackers

De medische staf snelde onmiddellijk het veld op en de wedstrijd lag een tijd stil. Jackers kon uiteindelijk niet meer rechtstaan en werd onder applaus van het publiek op een draagberrie van het veld gedragen. Niet veel later werd hij ook met de ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis voor verdere onderzoeken. Men vreest voor een hersenschudding.

De situatie zorgde voor grote bezorgdheid bij blauw-zwart, zeker omdat ook Simon Mignolet nog niet volledig hersteld is van zijn blessure. De ervaren doelman zat nog niet opnieuw in de selectie en is nog niet helemaal klaar.

Daardoor moest derde doelman Dani van den Heuvel onverwacht invallen. Voor de jonge Nederlander was het niet de eerste keer dit seizoen dat hij plots voor de leeuwen werd gegooid bij de Bruggelingen.

Opvallend genoeg had Van den Heuvel bij zijn invalbeurt aanvankelijk weinig werk op te knappen, al bleef de onrust langs de zijlijn groot door de toestand van Jackers. Binnen Club Brugge leeft vooral de hoop dat de eerste signalen uiteindelijk zullen meevallen.



Ook Moussa Diarra moest vervangen worden

Ook bij Anderlecht bleef de schade niet beperkt. Moussa Diarra kon na de botsing wel nog even verder, maar moest later toch naar de kant nadat hij eerder in de wedstrijd ook al stevig geraakt was door een tackle van Joaquin Seys. Een bijzonder ongelukkige avond dus voor beide ploegen in het Lotto Park.