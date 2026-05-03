Kiest hij voor de miljoenen? Mika Godts spreekt klare taal richting fans van Ajax

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Mika Godts is een beetje god in Nederland. Onze landgenoot doet het bijzonder goed in de Eredivisie. Al is er natuurlijk maar één grote vraag die de fans bezighoudt: speelt hij ook volgend seizoen nog voor Ajax?

Mooie statistieken voor Mika Godts

Mika Godts trapte zaterdagavond een heerlijke bal tegen de netten tegen PSV Eindhoven. Onze landgenoot is dit seizoen één van de sterkhouders bij Ajax en dat zorgt natuurlijk voor de nodige speculaties over een mogelijk vertrek.

De grote buitenlandse clubs zouden in de rij staan voor onze landgenoot. De cijfers liegen er alvast niet om. 17 doelpunten en 12 assists staan er dit seizoen achter de naam van Mika Godts in de Nederlandse competitie.

Bij Ajax zelf willen ze Godts alvast aan boord houden. Tenzij er een astronomisch bedrag op tafel gelegd wordt. En precies dat is wel mogelijk, ook al wil Ajax hem nog beter dan dit seizoen zien voetballen volgend jaar.

Een toptransfer is zeker mogelijk, maar de grote miljoenen heeft Godts zelf niet voor ogen. “Nee, daar maak ik me niet druk om. Mijn zaakwaarnemers kijken niet naar de miljoenen en willen het beste voor mij”, vertelt hij aan ESPN.

Zijn boodschap naar de fans van zijn Nederlandse club is dan ook heel erg duidelijk. “Dat is duidelijk geweest met de stap naar Ajax en na het verlengen hier. Dat is niet om miljoenen te verdienen of wat dan ook.”

Bij Ajax blijven is dan ook de eerste optie voor Godts. “Als je niets hebt gewonnen en niet echt voor de prijzen hebt gespeeld, heb je nog wat te winnen. Ajax is voor mij de mooiste club van Nederland. Zoals ik al vaak heb gezegd, wil ik de fans wat mooiers geven dan de derde of vierde plek”, besloot onze landgenoot.

